Новые водные приключения в Лагуне Лира: узнайте, как развлекаться на полную катушку!

Лагуна Лира — обновлённый тропический рай на территории аквапарка во Флориде, приглашает гостей всех возрастов на водные приключения, отдых и весёлые семейные выходные.
После реконструкции, проведённой вслед за ураганом Милтон, лагуна стала ещё интереснее: здесь можно покататься на каяках, досках для серфинга, а также испытать себя на новой полосе препятствий с почти шестиметровой горкой.
Для детей работает интерактивная площадка с водяными струями, а взрослые могут отдохнуть в баре у бассейна, наслаждаясь тропическими коктейлями.
Желающие уединения могут арендовать приватные коттеджи у воды, а для гурманов открыты фудтраки и ресторан с баром, где подают блюда на любой вкус.
Дополнительно:
Важно: на территории нет спасателей, поэтому безопасность — ответственность самих гостей.
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.