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Новые водные приключения в Лагуне Лира: узнайте, как развлекаться на полную катушку!

1:05
Туризм

Лагуна Лира — обновлённый тропический рай на территории аквапарка во Флориде, приглашает гостей всех возрастов на водные приключения, отдых и весёлые семейные выходные.

Аквапарк Водный мир Сунтаго, Польша
Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Botev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Аквапарк Водный мир Сунтаго, Польша

После реконструкции, проведённой вслед за ураганом Милтон, лагуна стала ещё интереснее: здесь можно покататься на каяках, досках для серфинга, а также испытать себя на новой полосе препятствий с почти шестиметровой горкой.

Для детей работает интерактивная площадка с водяными струями, а взрослые могут отдохнуть в баре у бассейна, наслаждаясь тропическими коктейлями.

Желающие уединения могут арендовать приватные коттеджи у воды, а для гурманов открыты фудтраки и ресторан с баром, где подают блюда на любой вкус.

Дополнительно:

  • вход бесплатный для детей до 3 лет;
  • водные аттракционы Splash Pass — всего за $12;
  • аренда пляжного инвентаря — от $10 до 150.

Важно: на территории нет спасателей, поэтому безопасность — ответственность самих гостей.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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