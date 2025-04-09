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Развод без слёз и скандалов: как мирно поделить квартиру

1:55
Недвижимость

Развод — не только про чувства, но и про имущество. Особенно, если речь о квартире, доме или бизнесе. И вот тут начинаются настоящие испытания.

Договор о расторжении брака
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Договор о расторжении брака

Нужно ли делить всё

По закону — нет. Это право, а не обязанность. Супруги могут договориться и разойтись без суда. Но если компромисс не найден, подключается Фемида.

Что считается общим имуществом

Всё, что появилось в браке: недвижимость, техника, доходы, доли в бизнесе и даже кредиты. Неважно, кто зарабатывал или оформлял. Даже роскошь — меха, украшения и премии — подлежат делению.

А если имущество появилось до брака

Оно личное. В том числе подарки, наследство и целевые выплаты. Интересно, что даже если муж подарил жене машину, делить её не будут — главное, чтобы это было доказано.

Что с ипотекой

Если квартира взята в браке и есть согласие второго супруга — долги и имущество делят поровну. А если один платил по ипотеке, начатой до свадьбы — может претендовать на долю.

Про детей и квартиры

Дети — не участники имущественного спора. Квартира делится между родителями. Но вещи, счета и имущество, оформленные на ребёнка, дележу не подлежат.

Как договориться

  • У нотариуса — быстро, но стоит дороже.
  • По брачному договору — выгодно, особенно если составить его заранее.
  • Через суд — когда всё совсем плохо. Придётся делать оценку имущества и делить по закону. Иногда один получает квартиру, другой — компенсацию.

Важно: срок давности — 3 года с момента, когда узнали о нарушении прав, а не с даты развода. Так что даже спустя годы можно подать иск, если квартиру вдруг решат продать без вашего согласия.

Уточнения

Разво́д - официальное прекращение (расторжение) действительного брака между живыми супругами.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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