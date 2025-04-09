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Король и королева Британии отмечают фарфоровую свадьбу: вместе наперекор всему

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Шоу-бизнес

В честь 20-й годовщины брака короля и королевы Британии Букингемский дворец поделился портретами монархов.

Король и королева Британии
Фото: Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman
Король и королева Британии

Король и Королева Британии праздную фарфоровую свадьбу.

Мимо новости не прошла Ксения Собчак. Она напомнила, что когда-то союз принца Чарльза (ныне король Карл III) и Камиллы Паркер Боулз был очень скандальным.

Сейчас, по словам журналистки, ситуация в корне поменялась. Подданные полюбили супружескую чету.

"И правда, история буквально как в романах, где влюбленные наперекор всему и всем остались вместе. С чем их и поздравляю", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что принц Уильям мечтает поставить Меган Маркл на место.

Уточнения

Карл III (англ   lang="en">Charles III, произношение: /tʃɑːlz/), полное имя Чарльз Фили́пп Арту́р Джордж (англ. Charles Philip Arthur George; род. 14 ноября 1948, Вестминстер, Большой Лондон) — король Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Великобритании.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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