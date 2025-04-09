Король и королева Британии отмечают фарфоровую свадьбу: вместе наперекор всему

В честь 20-й годовщины брака короля и королевы Британии Букингемский дворец поделился портретами монархов.
Король и Королева Британии праздную фарфоровую свадьбу.
Мимо новости не прошла Ксения Собчак. Она напомнила, что когда-то союз принца Чарльза (ныне король Карл III) и Камиллы Паркер Боулз был очень скандальным.
Сейчас, по словам журналистки, ситуация в корне поменялась. Подданные полюбили супружескую чету.
"И правда, история буквально как в романах, где влюбленные наперекор всему и всем остались вместе. С чем их и поздравляю", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что принц Уильям мечтает поставить Меган Маркл на место.
Карл III (англ
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