Фитнес-тренд, который стоит попробовать этой весной: он стал хитом в соцсетях

Польза йоги и ходьбы для ума и тела общеизвестна, и растущая тенденция к ходьбе-йоге органично сочетает эти два занятия для идеальной привычки психического здоровья. Ниже расскажем, как присоединиться к тренду.
Если вы поклонник пользы для ума и тела, которую может принести хорошая прогулка, вам понравится последняя тенденция в ходьбе, которая сейчас гуляет в социальных сетях.
Официально: ходьба-йога — это тренировка этой весны. Да, это так — сочетание вашей скромной прогулки в обеденное время с некоторыми осознанными позами йоги — идеальный способ повысить ставки нашего любимого времяпрепровождения.
Есть бесконечное количество исследований преимуществ ежедневной ходьбы, от улучшения настроения и иммунитета до улучшения сна, выносливости и здоровья сердечно-сосудистой системы, и это лишь некоторые из них. Йога связана с аналогичными преимуществами, поэтому вполне логично, что ходьба-йога может стать отличным фитнес-сочетанием.
Йога-ходьба — это форма йоги, которая выводит нас за пределы коврика и сочетает ходьбу с принципами осознанного движения йоги. Она позволяет превратить вашу повседневную прогулку в форму медитативного движения, позволяя вам сосредоточиться на дыхании, соединиться с ощущениями вашего тела и заметить свое окружение во время ходьбы.
Чтобы начать заниматься, вам понадобится тихое место, удобная одежда и хорошая пара обуви.
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
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