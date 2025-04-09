Фитнес-тренд, который стоит попробовать этой весной: он стал хитом в соцсетях

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2:28
Спорт

Польза йоги и ходьбы для ума и тела общеизвестна, и растущая тенденция к ходьбе-йоге органично сочетает эти два занятия для идеальной привычки психического здоровья. Ниже расскажем, как присоединиться к тренду.

Занятия спортом на курорте Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Занятия спортом на курорте Роза Хутор

Если вы поклонник пользы для ума и тела, которую может принести хорошая прогулка, вам понравится последняя тенденция в ходьбе, которая сейчас гуляет в социальных сетях.

Официально: ходьба-йога — это тренировка этой весны. Да, это так — сочетание вашей скромной прогулки в обеденное время с некоторыми осознанными позами йоги — идеальный способ повысить ставки нашего любимого времяпрепровождения.

Есть бесконечное количество исследований преимуществ ежедневной ходьбы, от улучшения настроения и иммунитета до улучшения сна, выносливости и здоровья сердечно-сосудистой системы, и это лишь некоторые из них. Йога связана с аналогичными преимуществами, поэтому вполне логично, что ходьба-йога может стать отличным фитнес-сочетанием.

Йога-ходьба — это форма йоги, которая выводит нас за пределы коврика и сочетает ходьбу с принципами осознанного движения йоги. Она позволяет превратить вашу повседневную прогулку в форму медитативного движения, позволяя вам сосредоточиться на дыхании, соединиться с ощущениями вашего тела и заметить свое окружение во время ходьбы.

Чтобы начать заниматься, вам понадобится тихое место, удобная одежда и хорошая пара обуви.

  1. Начните с того, чтобы немного постоять и сосредоточиться, сосредоточившись на дыхании.
  2. Затем, когда вы начнете идти, обратите внимание на то, как ваши ноги касаются земли. Подумайте о том, чтобы согласовать дыхание с вашим шагом.
  3. Вдохните, когда одна нога делает шаг вперед, и выдохните, когда другая следует за ней.
  4. Как только вы освоитесь с ходьбой, вы можете попробовать простые движения йоги, такие как вращения плечами или боковые растяжки, продолжая свой путь.
  5. Если вы чувствуете себя комфортно, остановитесь на мгновение и попробуйте позы стоя, например, позу дерева, чтобы добавить немного разнообразия.
  6. Главное — оставаться в настоящем, соединяться со своим дыханием и действительно прислушиваться к тому, что нужно вашему телу, когда вы двигаетесь".

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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