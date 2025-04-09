Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет молодости, о котором знали ещё наши бабушки — уход за собой по лунному календарю
Революция в цветочном бизнесе! Ярославская область запускает производство орхидей полного цикла
Фитнес-тренд, который стоит попробовать этой весной: он стал хитом в соцсетях
Дерево кешью: ваше новое любимое растение с невероятными плодами
Развод без слёз и скандалов: как мирно поделить квартиру
Новые водные приключения в Лагуне Лира: узнайте, как развлекаться на полную катушку!
Специя, которую недооценивали: одна штука — море пользы
Красивые, но опасные: комнатные цветы, которые нельзя держать рядом с кроватью
Маленький, да удаленький: зачем скромному Запорожцу добавили второй двигатель

Воздух в квартире без пыли и бактерий: что реально работает, а что — маркетинг

1:28
Недвижимость

Дом может пахнуть ванилью и лавандой, но при этом вызывать усталость, головную боль и сухость в горле. Ароматизация — это красиво, но бесполезно, если сам воздух остаётся грязным. Что же действительно работает?

Элитная квартира
Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Элитная квартира

Вот 4 простых приёма, которые помогут дышать дома легче — без лишних покупок и маркетинговых иллюзий.

1. Проветривайте по-взрослому

Щёлочку в окне забудьте. Лучше полностью открыть форточку на 5-10 минут — даже зимой. Так воздух обновится быстрее, а микробы не успеют "закрепиться". Главное — не устраивать сквозняки.

2. Техника в помощь

Очистители и увлажнители давно вышли за рамки "дорогой роскоши". Они борются с пылью, аллергенами и сухостью. Можно найти рабочую модель и за 3, и за 30 тысяч — разница в функции, а не в эффекте.

3. Мокрая тряпка — это сила

Пыль возвращается быстрее, чем новости в ленте. Мыть полы, стирать пледы, протирать полки — банально, но критично. Особенно если в доме дети, аллергики или просто кто-то часто чихает.

4. Растения тоже дышат

Спатифиллум, алоэ, хлорофитум — это не только зелёный уют. Они нейтрализуют токсины и помогают очищать воздух. Плюс — красиво, недорого и никакой розетки.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Наука и техника
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом Аудио 
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Наука и техника
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Больше не звонят: как мошенники прячут вирус в привычных приложениях
Наука и техника
Больше не звонят: как мошенники прячут вирус в привычных приложениях Аудио 
Популярное
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома

Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.

Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
Желающие желать. Коалиция глобалистов держит Украину только как щит от России Дмитрий Плотников Эстония хочет войны в Балтийском море. Риск задирать того, кто больше, её не пугает Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Смертельные змеи и загадочные птицы: почему этот остров стал запретной зоной
Слизни боятся этой шершавой ловушки — урожай под защитой
Слизни боятся этой шершавой ловушки — урожай под защитой
Последние материалы
Секрет молодости, о котором знали ещё наши бабушки — уход за собой по лунному календарю
Революция в цветочном бизнесе! Ярославская область запускает производство орхидей полного цикла
Фитнес-тренд, который стоит попробовать этой весной: он стал хитом в соцсетях
Дерево кешью: ваше новое любимое растение с невероятными плодами
Развод без слёз и скандалов: как мирно поделить квартиру
Новые водные приключения в Лагуне Лира: узнайте, как развлекаться на полную катушку!
Специя, которую недооценивали: одна штука — море пользы
Красивые, но опасные: комнатные цветы, которые нельзя держать рядом с кроватью
Воздух в квартире без пыли и бактерий: что реально работает, а что — маркетинг
Маленький, да удаленький: зачем скромному Запорожцу добавили второй двигатель
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.