Воздух в квартире без пыли и бактерий: что реально работает, а что — маркетинг

Дом может пахнуть ванилью и лавандой, но при этом вызывать усталость, головную боль и сухость в горле. Ароматизация — это красиво, но бесполезно, если сам воздух остаётся грязным. Что же действительно работает?
Вот 4 простых приёма, которые помогут дышать дома легче — без лишних покупок и маркетинговых иллюзий.
Щёлочку в окне забудьте. Лучше полностью открыть форточку на 5-10 минут — даже зимой. Так воздух обновится быстрее, а микробы не успеют "закрепиться". Главное — не устраивать сквозняки.
Очистители и увлажнители давно вышли за рамки "дорогой роскоши". Они борются с пылью, аллергенами и сухостью. Можно найти рабочую модель и за 3, и за 30 тысяч — разница в функции, а не в эффекте.
Пыль возвращается быстрее, чем новости в ленте. Мыть полы, стирать пледы, протирать полки — банально, но критично. Особенно если в доме дети, аллергики или просто кто-то часто чихает.
Спатифиллум, алоэ, хлорофитум — это не только зелёный уют. Они нейтрализуют токсины и помогают очищать воздух. Плюс — красиво, недорого и никакой розетки.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
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Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.