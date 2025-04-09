Воздух в квартире без пыли и бактерий: что реально работает, а что — маркетинг

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Дом может пахнуть ванилью и лавандой, но при этом вызывать усталость, головную боль и сухость в горле. Ароматизация — это красиво, но бесполезно, если сам воздух остаётся грязным. Что же действительно работает?

Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Элитная квартира

Вот 4 простых приёма, которые помогут дышать дома легче — без лишних покупок и маркетинговых иллюзий.

1. Проветривайте по-взрослому

Щёлочку в окне забудьте. Лучше полностью открыть форточку на 5-10 минут — даже зимой. Так воздух обновится быстрее, а микробы не успеют "закрепиться". Главное — не устраивать сквозняки.

2. Техника в помощь

Очистители и увлажнители давно вышли за рамки "дорогой роскоши". Они борются с пылью, аллергенами и сухостью. Можно найти рабочую модель и за 3, и за 30 тысяч — разница в функции, а не в эффекте.

3. Мокрая тряпка — это сила

Пыль возвращается быстрее, чем новости в ленте. Мыть полы, стирать пледы, протирать полки — банально, но критично. Особенно если в доме дети, аллергики или просто кто-то часто чихает.

4. Растения тоже дышат

Спатифиллум, алоэ, хлорофитум — это не только зелёный уют. Они нейтрализуют токсины и помогают очищать воздух. Плюс — красиво, недорого и никакой розетки.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).





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