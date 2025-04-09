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Революция в цветочном бизнесе! Ярославская область запускает производство орхидей полного цикла

1:37
Экономика

В Ярославской области открылось первое в России промышленное производство орхидей полного цикла на базе тепличного комбината "Ярославский".

Орхидеи
Фото: commons.wikimedia.org by Stasterekhin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Орхидеи

Группа компаний "Горкунов" инвестировала в проект 3 миллиарда рублей. Это уникальный объект, созданный для начала импортозамещения орхидей в России.

Процесс выращивания орхидей занимает около трех лет и требует тщательного контроля на каждом этапе. Основатель ГК "Горкунов" Борис Горкунов отметил, что для повышения эффективности работы они заменили человеческий труд на роботов. Площадь производства составляет 8 гектаров, а мощность комплекса позволит выпускать до 2,5 миллиона орхидей в год.

Важно, что производство будет основано на собственном посадочном материале, а не на импортном, что поможет достичь до 50% импортозамещения орхидей на российском рынке к 2027 году. Все этапы производства полностью автоматизированы, что позволяет контролировать микроклимат, освещение, полив и внесение удобрений в реальном времени.

Сокращение логистической цепочки также является значительным преимуществом: импортные орхидеи могут находиться в пути до месяца, в то время как отечественные цветы будут доступны для продажи через семь дней после производства. Первые орхидеи от ГК "Горкунов" поступят в продажу летом 2025 года, и они будут значительно дешевле импортных, пишет ТАСС.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.
Орхидные — древнее семейство, появившееся в позднемеловую эпоху.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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