Красивые, но опасные: комнатные цветы, которые нельзя держать рядом с кроватью

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Комнатные растения не только украшают интерьер, но и очищают воздух, наполняют пространство уютом и жизнью. Но не все из них одинаково безопасны — особенно если речь о спальне. По народным приметам и с точки зрения здравого смысла, некоторые зелёные питомцы могут навлечь на хозяев проблемы.

Фото: Own work by Lord Koxinga, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Олеандр

Ядовитые гости — вне зоны сна

Есть растения, которые выглядят эффектно, но могут быть опасны. Их сок содержит токсины, способные вызвать ожоги, отравления и даже серьёзные аллергии.

Избегайте в спальне таких цветов:

Диффенбахия

Олеандр

Кротон

Молочай

Родея японская

Все они выделяют опасный сок. Особенно рискованно держать их в доме, где есть маленькие дети или домашние животные.

Растения, приносящие одиночество

Среди народных примет есть особые предупреждения для женщин, мечтающих о любви. Некоторые цветы считаются энергетическими "отталкивателями" женихов.

Вьюн — по поверьям, "мужегон". Считается, что он отпугивает потенциальных партнёров.

Пальма — особенно та, что получена в подарок от одинокого человека. Если поставить её в спальне, можно "поделиться" одиночеством.

Розы — колючие цветы, которые будто притягивают ссоры и напряжение в паре.

Красота с последствиями

Гортензии и лилии выглядят нежно, но, согласно приметам, пагубно влияют на психоэмоциональное состояние. Их связывают с частыми ссорами и нервозностью в доме.

Если хочется зелени в спальне, выбирайте безопасные, "дружественные" растения: сансевиерию, лавр или хлорофитум. Они и воздух очистят, и энергетике не повредят.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

