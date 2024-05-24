Почему морковь лучше есть сырой: кому её категорически нельзя употреблять

Морковь нельзя употреблять людям с язвой желудка и колитом

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Морковь — несомненный лидер по содержанию витамина А. Витамины С и Е помогают замедлить процессы старения, К повышает свёртываемость крови.

Фото: Own work by Kander is licensed under public domain

Почему полезно есть сырую морковь

Калий нормализует сердечно-сосудистую деятельность, кальций и фосфор укрепляют зубы и кости. Морковь проявляет антисептические и антибактериальные способности, что способствует улучшению работы иммунной системы организма.

Кроме того, морковь содержит витамин С, который стимулирует активность лейкоцитов и является одним из важнейших элементов для поддержания иммунитета. Сырая морковь обладает отличным свойством — она способна снижать уровень холестерина в крови. Это пойдет на пользу сердцу и сосудам.

Также, регулярно употребляя этот овощ, можно значительно снизить вероятность возникновения инсульта — на 70 процентов. Всё дело в том, что он хорошо стимулирует кровообращение в головном мозге.

В каком виде морковь наиболее полезна

Рекомендуется употреблять морковь как в сыром, так и в варёном виде. Хотя приготовление пищи уменьшает количество витамина С, другие питательные вещества (например, витамины А и Е) сохраняются.

Кому и почему нельзя есть морковь

Овощ нельзя употреблять людям с острым панкреатитом, язвой желудка, колитом, гастритом, повышенной кислотностью желудка или тем, у кого аллергия на морковь.