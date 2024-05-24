Почему важно добавлять в блюда мускатный орех: чем он полезен для здоровья

Мускатный орех избавит от депрессии и снимет нервное напряжение

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вкус мускатного ореха очень узнаваем: резкий, с ароматными древесными нотками. Приготовленные блюда с этим орехом оставляют приятное, свежее послевкусие. Аромат мускатного ореха острый и пряный, с оттенками кардамона и корицы.

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В чём польза мускатного ореха

Благодаря элемицину мускатный орех тонизирует организм, повышает концентрацию внимания, улучшает память и зрительное восприятие, избавляет от депрессии, стресса и хронической усталости, снимает напряжение, тревогу и раздражительность, улучшает сон, поднимает настроение.

Употребление ореха в больших количествах может привести к отравлению, головокружению.

Куда добавить мускатный орех

Чаще всего мускатный орех используют при приготовлении сладких блюд — десертов, выпечки, коктейлей и алкогольных напитков.

Эта ароматная приправа незаменима для ароматизации творожной массы, пудингов, тортов, печенья, пирожных, кексов, кренделей, булочек и конфет.