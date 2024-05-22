Чайная магия: пейте разные виды чая, они помогают вашей нервной системе и не только

Люди пьют кофе, чтобы взбодриться, и употребляют чай, чтобы расслабиться и успокоиться.
Это не просто традиция — многие чаи на самом деле содержат ингредиенты, которые могут очень помочь вашей нервной системе. Давайте узнаем больше о разных видах чая и их пользе.
Ромашковый чай известен своими успокаивающими свойствами. Он содержит вещество под названием апигенин, которое может помочь уменьшить беспокойство.
Чай с перечной мятой может помочь в снятии стресса. Его мятный аромат может оказывать успокаивающее воздействие на разум, напиток поможет расслабиться перед сном.
Мелисса — это трава, родственная мяте и обладающая мягкими седативными свойствами. Чай из мелиссы может помочь уменьшить стресс и способствовать чувству спокойствия, улучшать сон.
Корень валерианы веками использовался как натуральное средство от бессонницы.
Чай из корня валерианы может оказывать мягкое седативное действие, помогая расслабиться и подготовиться к ночному сну.
Лаванда известна своим приятным ароматом, а лавандовый чай может оказывать успокаивающее действие. Считается, что он помогает уменьшить стресс и беспокойство, способствуя крепкому сну при употреблении перед сном.
Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.