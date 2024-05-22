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Чайная магия: пейте разные виды чая, они помогают вашей нервной системе и не только

Чай из лаванды или мяты укрепляет нервную систему

1:29
Здоровье

Люди пьют кофе, чтобы взбодриться, и употребляют чай, чтобы расслабиться и успокоиться.

Чай из лаванды или мяты укрепляет нервную систему
Фото: https://unsplash.com/photos/NrflUuJJK0I by Annie Spratt

Это не просто традиция — многие чаи на самом деле содержат ингредиенты, которые могут очень помочь вашей нервной системе. Давайте узнаем больше о разных видах чая и их пользе.

Ромашковый чай

Ромашковый чай известен своими успокаивающими свойствами. Он содержит вещество под названием апигенин, которое может помочь уменьшить беспокойство.

Мятный чай

Чай с перечной мятой может помочь в снятии стресса. Его мятный аромат может оказывать успокаивающее воздействие на разум, напиток поможет расслабиться перед сном.

Чай из мелиссы

Мелисса — это трава, родственная мяте и обладающая мягкими седативными свойствами. Чай из мелиссы может помочь уменьшить стресс и способствовать чувству спокойствия, улучшать сон.

Чай из корня валерианы

Корень валерианы веками использовался как натуральное средство от бессонницы.

Чай из корня валерианы может оказывать мягкое седативное действие, помогая расслабиться и подготовиться к ночному сну.

Лавандовый чай

Лаванда известна своим приятным ароматом, а лавандовый чай может оказывать успокаивающее действие. Считается, что он помогает уменьшить стресс и беспокойство, способствуя крепкому сну при употреблении перед сном.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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