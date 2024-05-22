Телеведущая Малышева: врачи выяснили, какой обезболивающий препарат можно принимать тем, у кого есть проблемы с желудком

Россиянам рассказали, что есть обезболивающий препарат, не наносящий вреда желудку

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи "Жить здорово!" рассказала, какие обезболивающие можно применять при проблемах с желудком.

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"К сожалению, нестероидные противовоспалительные препараты уменьшают выработку слизи, то есть защитного материала слизистой желудка. Соответственно часть участков слизистой становится оголённой и соляная кислота начинает приводить к язвам и кровотечениям”, — рассказал кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман.

Елена Малышева объяснила, что были проведены исследования, которые выяснили, что есть обезболивающий препарат, способный уменьшить негативное влияние на желудок — это целекоксиб. Он меньше всего влияет на выработку слизи.