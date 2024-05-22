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Телеведущая Малышева: врачи выяснили, какой обезболивающий препарат можно принимать тем, у кого есть проблемы с желудком

Россиянам рассказали, что есть обезболивающий препарат, не наносящий вреда желудку

0:49
Здоровье

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи "Жить здорово!" рассказала, какие обезболивающие можно применять при проблемах с желудком.

Россиянам рассказали, что есть обезболивающий препарат, не наносящий вреда желудку
Фото: Openverse by takacsi75 is licensed under CC BY 2.0

"К сожалению, нестероидные противовоспалительные препараты уменьшают выработку слизи, то есть защитного материала слизистой желудка. Соответственно часть участков слизистой становится оголённой и соляная кислота начинает приводить к язвам и кровотечениям”, — рассказал кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман.

Елена Малышева объяснила, что были проведены исследования, которые выяснили, что есть обезболивающий препарат, способный уменьшить негативное влияние на желудок — это целекоксиб. Он меньше всего влияет на выработку слизи.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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