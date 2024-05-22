Телеведущая Малышева: врачи выяснили, какой обезболивающий препарат можно принимать тем, у кого есть проблемы с желудком

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи "Жить здорово!" рассказала, какие обезболивающие можно применять при проблемах с желудком.
Фото: Openverse by takacsi75 is licensed under CC BY 2.0
"К сожалению, нестероидные противовоспалительные препараты уменьшают выработку слизи, то есть защитного материала слизистой желудка. Соответственно часть участков слизистой становится оголённой и соляная кислота начинает приводить к язвам и кровотечениям”, — рассказал кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман.
Елена Малышева объяснила, что были проведены исследования, которые выяснили, что есть обезболивающий препарат, способный уменьшить негативное влияние на желудок — это целекоксиб. Он меньше всего влияет на выработку слизи.
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др