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Специалисты напомнили россиянам о пользе включения супов в рацион

Роспотребнадзор: белки лучше усваиваются после варки продуктов

1:20
Здоровье

По словам специалистов проекта "Здоровое питание" Роспотребнадзора, включение супов в свой рацион питания способствует лучшему усвоению организмом необходимых питательных веществ. Отваривание помогает более эффективному усвоению сбалансированных белков, содержащихся в супах, благодаря их лёгкой перевариваемости в желудочно-кишечном тракте, сообщает MK. RU.

Роспотребнадзор: белки лучше усваиваются после варки продуктов
Фото: flickr.com by ecooper99 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"После отваривания продуктов белки лучше усваиваются, поскольку структура белковых молекул частично разрушается, что способствует их лучшему расщеплению ферментами желудочно-кишечного тракта", — заметили специалисты.

В Роспотребнадзоре отметили, что супы помогают восстановить баланс жидкости в организме. Специалисты утверждают, что куриный суп может замедлить инфекционные процессы, овощной суп активизирует метаболизм, а молочный суп благоприятно воздействует на слизистую оболочку желудка и рекомендуется детям, а также и пожилым с хроническими заболеваниями.

При приготовлении супов рекомендуется слить первый бульон, удалить жир, и добавить соль в воду во время закипания. Готовить блюдо следует на медленном огне без крышки, постепенно добавляя травы и специи, дополнили в ведомстве.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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