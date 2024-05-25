Специалисты напомнили россиянам о пользе включения супов в рацион

Роспотребнадзор: белки лучше усваиваются после варки продуктов

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам специалистов проекта "Здоровое питание" Роспотребнадзора, включение супов в свой рацион питания способствует лучшему усвоению организмом необходимых питательных веществ. Отваривание помогает более эффективному усвоению сбалансированных белков, содержащихся в супах, благодаря их лёгкой перевариваемости в желудочно-кишечном тракте, сообщает MK. RU.

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"После отваривания продуктов белки лучше усваиваются, поскольку структура белковых молекул частично разрушается, что способствует их лучшему расщеплению ферментами желудочно-кишечного тракта", — заметили специалисты.

В Роспотребнадзоре отметили, что супы помогают восстановить баланс жидкости в организме. Специалисты утверждают, что куриный суп может замедлить инфекционные процессы, овощной суп активизирует метаболизм, а молочный суп благоприятно воздействует на слизистую оболочку желудка и рекомендуется детям, а также и пожилым с хроническими заболеваниями.

При приготовлении супов рекомендуется слить первый бульон, удалить жир, и добавить соль в воду во время закипания. Готовить блюдо следует на медленном огне без крышки, постепенно добавляя травы и специи, дополнили в ведомстве.