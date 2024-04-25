Диетолог рекомендует исключить определённые фрукты для снижения веса.

Диетолог Мосли: для похудения стоит отказаться от бананов и манго

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Майкл Мосли отметил, что бананы, манго и дыни являются питательными и приятными на вкус фруктами, но он предупредил, что их употребление не рекомендуется для тех, кто хочет избавиться от лишнего веса. Об этом сообщает Daily Mirror.

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Эксперт рекомендует исключить бананы из рациона при похудении, так как каждый плод содержит примерно три ложки сахара. Также Мосли считает, что ананасы, дыни и манго богаты фруктозой, поэтому их тоже стоит ограничить или употреблять в небольших количествах.

Диетолог Мосли предложил заменить сладкие фрукты на свежие ягоды в рационе. По его мнению, ягоды насыщены полезными веществами и витаминами, и почти не содержат сахара. В чашке малины, по словам эксперта, только пять граммов сахара. Кроме того, он советует избегать жирной, солёной и переработанной пищи, такой как колбаса и чипсы, для тех, кто хочет похудеть.