Диетолог рекомендует исключить определённые фрукты для снижения веса.

Диетолог Майкл Мосли отметил, что бананы, манго и дыни являются питательными и приятными на вкус фруктами, но он предупредил, что их употребление не рекомендуется для тех, кто хочет избавиться от лишнего веса. Об этом сообщает Daily Mirror.
Эксперт рекомендует исключить бананы из рациона при похудении, так как каждый плод содержит примерно три ложки сахара. Также Мосли считает, что ананасы, дыни и манго богаты фруктозой, поэтому их тоже стоит ограничить или употреблять в небольших количествах.
Диетолог Мосли предложил заменить сладкие фрукты на свежие ягоды в рационе. По его мнению, ягоды насыщены полезными веществами и витаминами, и почти не содержат сахара. В чашке малины, по словам эксперта, только пять граммов сахара. Кроме того, он советует избегать жирной, солёной и переработанной пищи, такой как колбаса и чипсы, для тех, кто хочет похудеть.
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