Девушка из Китая позвонила своему парню 100 раз, в результате чего была официально признана потерявшей голову от любви

Как сообщает South China Morning Post, 18-летней девушке из провинции Сычуань в Китае было диагностировано психическое заболевание из-за любови. После более, чем 100 звонков своему бойфренду и последующего погрома, который был ею устроен в следствие того, что девушка так и не получила ответа на звонки от парня, у неё было установлено пограничное расстройство личности.
Сяоюй, вступив в отношения с мужчиной, начала так навязчиво контролировать его, что проявлялось в многочисленных звонках и постоянном допросе о его местонахождении, что это привело к плохому самочувствию парня.
После более, чем 100 неудавшихся попыток дозвониться парню, девушка начала демонстрировать агрессию, круша всё вокруг и разбрасывая вещи. Не справившись с ситуацией, парень обратился в полицию. Прибывшие полицейские застали девушку в неадекватном состоянии, из-за чего были вынуждены отвезти её в больницу.
После проведенного обследования врачи диагностировали у Сяоюй пограничное расстройство личности. Это расстройство часто возникает у людей, которые были свидетелями нездоровых отношений внутри своей семьи.
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