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Девушка из Китая позвонила своему парню 100 раз, в результате чего была официально признана потерявшей голову от любви

Китаянка стала одержима парнем из-з-за психического заболевания

1:15
Здоровье

Как сообщает South China Morning Post, 18-летней девушке из провинции Сычуань в Китае было диагностировано психическое заболевание из-за любови. После более, чем 100 звонков своему бойфренду и последующего погрома, который был ею устроен в следствие того, что девушка так и не получила ответа на звонки от парня, у неё было установлено пограничное расстройство личности.

Китаянка стала одержима парнем из-з-за психического заболевания
Фото: unsplash.com by Priscilla Du Preez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сяоюй, вступив в отношения с мужчиной, начала так навязчиво контролировать его, что проявлялось в многочисленных звонках и постоянном допросе о его местонахождении, что это привело к плохому самочувствию парня.

После более, чем 100 неудавшихся попыток дозвониться парню, девушка начала демонстрировать агрессию, круша всё вокруг и разбрасывая вещи. Не справившись с ситуацией, парень обратился в полицию. Прибывшие полицейские застали девушку в неадекватном состоянии, из-за чего были вынуждены отвезти её в больницу.

После проведенного обследования врачи диагностировали у Сяоюй пограничное расстройство личности. Это расстройство часто возникает у людей, которые были свидетелями нездоровых отношений внутри своей семьи.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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