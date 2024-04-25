Девушка из Китая позвонила своему парню 100 раз, в результате чего была официально признана потерявшей голову от любви

Китаянка стала одержима парнем из-з-за психического заболевания

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как сообщает South China Morning Post, 18-летней девушке из провинции Сычуань в Китае было диагностировано психическое заболевание из-за любови. После более, чем 100 звонков своему бойфренду и последующего погрома, который был ею устроен в следствие того, что девушка так и не получила ответа на звонки от парня, у неё было установлено пограничное расстройство личности.

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Сяоюй, вступив в отношения с мужчиной, начала так навязчиво контролировать его, что проявлялось в многочисленных звонках и постоянном допросе о его местонахождении, что это привело к плохому самочувствию парня.

После более, чем 100 неудавшихся попыток дозвониться парню, девушка начала демонстрировать агрессию, круша всё вокруг и разбрасывая вещи. Не справившись с ситуацией, парень обратился в полицию. Прибывшие полицейские застали девушку в неадекватном состоянии, из-за чего были вынуждены отвезти её в больницу.

После проведенного обследования врачи диагностировали у Сяоюй пограничное расстройство личности. Это расстройство часто возникает у людей, которые были свидетелями нездоровых отношений внутри своей семьи.