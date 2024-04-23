Медики рассказали, как выявить наличие респираторно-синцитиального вируса у взрослых и детей

На наличие респираторно-синцитиального вируса указывают кашель и раздражительность

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Подобно многим вирусным заболеваниям, таким как COVID-19 и грипп, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) может проявлять симптомы, сходные с простудой. Кроме того, возможно одновременное заражение организма несколькими вирусами.

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Для установления диагноза РСВ-инфекции обычно применяют два основных вида тестов — экспресс-тесты и тесты RT-PCR. Однако в домашних условиях сделать подобные тесты невозможно.

По утверждению специалистов, у здоровых взрослых и старших детей, не контактировавших с зараженным индивидуумом, как правило, нет необходимости в прохождении теста на РСВ. У инфицированных обычно появляются симптомы в течение четырех-шести дней после заражения данным вирусом.

Симптомы РСВ у детей и взрослых похожи. Обычно они включают потерю аппетита, насморк, кашель, чихание, повышение температуры и хрипы. Важно отметить, что они могут проявляться не одновременно, а на различных этапах заболевания. Иногда признаками того, что ребёнок заразился вирусом, могут быть раздражительность, понижение активности и затруднение дыхания.