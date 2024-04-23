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Медики рассказали, как выявить наличие респираторно-синцитиального вируса у взрослых и детей

На наличие респираторно-синцитиального вируса указывают кашель и раздражительность

1:16
Здоровье

Подобно многим вирусным заболеваниям, таким как COVID-19 и грипп, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) может проявлять симптомы, сходные с простудой. Кроме того, возможно одновременное заражение организма несколькими вирусами.

На наличие респираторно-синцитиального вируса указывают кашель и раздражительность
Фото: Wikipedia by Manuel Almagro Rivas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для установления диагноза РСВ-инфекции обычно применяют два основных вида тестов — экспресс-тесты и тесты RT-PCR. Однако в домашних условиях сделать подобные тесты невозможно.

По утверждению специалистов, у здоровых взрослых и старших детей, не контактировавших с зараженным индивидуумом, как правило, нет необходимости в прохождении теста на РСВ. У инфицированных обычно появляются симптомы в течение четырех-шести дней после заражения данным вирусом.

Симптомы РСВ у детей и взрослых похожи. Обычно они включают потерю аппетита, насморк, кашель, чихание, повышение температуры и хрипы. Важно отметить, что они могут проявляться не одновременно, а на различных этапах заболевания. Иногда признаками того, что ребёнок заразился вирусом, могут быть раздражительность, понижение активности и затруднение дыхания.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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