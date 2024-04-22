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Кардиолог объяснила, на какие патологии указывают замирания сердца

Врач Борисова: экстрасистолы говорят о заболевании щитовидки и сердца

1:16
Здоровье

Врач-кардиолог Екатерина Борисова рассказала, что нередко пациенты приходят с жалобами на замирание сердца. Этот симптом сравнивают с ощущениями, которые возникают при спуске лифта вниз, кажется, что сердечная мышца прекращает биться.

"Одни пациенты рассказывают, что их "как будто на лифте вниз опускают", другие чувствуют дополнительный стук сердца или его замирание. Все эти признаки весьма типичны и говорят о внеочередном, преждевременном сокращении сердца — экстрасистоле", — заметила Борисова.

Врач отметила, что иногда такая проблема бывает временной. Она возникает после болезни, стресса, несбалансированного питания, переутомления. Также это может говорить о дефиците магния и калия.

В более серьезных случаях замирание сердца может происходить из-за проблем с щитовидной железой, сердечных заболеваний, таких как миокардит, ишемическая болезнь, кардиомиопатия. При таких заболеваниях экстрасистолы проходят более интенсивно.

При этой проблеме важно обратиться к врачу, особенно если эпизоды участились или замирания стали происходить группами.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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