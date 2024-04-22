Кардиолог объяснила, на какие патологии указывают замирания сердца

Врач Борисова: экстрасистолы говорят о заболевании щитовидки и сердца

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог Екатерина Борисова рассказала, что нередко пациенты приходят с жалобами на замирание сердца. Этот симптом сравнивают с ощущениями, которые возникают при спуске лифта вниз, кажется, что сердечная мышца прекращает биться.

"Одни пациенты рассказывают, что их "как будто на лифте вниз опускают", другие чувствуют дополнительный стук сердца или его замирание. Все эти признаки весьма типичны и говорят о внеочередном, преждевременном сокращении сердца — экстрасистоле", — заметила Борисова.

Врач отметила, что иногда такая проблема бывает временной. Она возникает после болезни, стресса, несбалансированного питания, переутомления. Также это может говорить о дефиците магния и калия.

В более серьезных случаях замирание сердца может происходить из-за проблем с щитовидной железой, сердечных заболеваний, таких как миокардит, ишемическая болезнь, кардиомиопатия. При таких заболеваниях экстрасистолы проходят более интенсивно.

При этой проблеме важно обратиться к врачу, особенно если эпизоды участились или замирания стали происходить группами.