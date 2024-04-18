В США обнаружили гены, связанные с изменениями в организмах курильщиков, которые в основном выполняют свои функции в головном мозге

В США обнаружили гены, связанные с изменениями в организмах курильщиков

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) задались вопросом, почему у некоторых людей с точки зрения генетики курение становится хроническим злоупотреблением.

Фото: flickr.com by Сюзанна Нильссон is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ранее удалось установить лишь связь никотина с некоторыми генами, но учёные не могли проследить истоки зависимости и изменения, которые вызваны курением на генетическом уровне.

В новом исследовании калифорнийские эксперты использовали подход, который называется общегеномной ассоциацией. С помощью этого метода можно сканировать весь геном и искать различия, которые связаны с определёнными чертами, поведением или заболеваниями. Он позволил обнаружить гены, связанные с изменениями, произошедшими в организмах курильщиков.

Для анализа взяли данные 898 680 человек из разных баз систем здравоохранения США. Удалось установить 461 ген, который может быть связан с изменениями у курильщиков. Эти гены связаны и с рядом других психических и медицинских заболеваний, например, ВИЧ и болезни сердца. Главным образом, эти гены выполняют свои функции в головном мозге.

"Однако разработка новых методов лечения расстройств, связанных с употреблением табака, является сложной задачей, поскольку очень многое из лежащей в их основе генетики плохо изучено”, - заявила Сандра Санчес-Ройдж, доктор философии, адъюнкт-профессор кафедры психиатрии Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего.