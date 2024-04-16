Эти 3 диеты вызывают проблемы со здоровьем глаз

Врач Строков: интервальное голодание может привести к болезням глаз

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-нутрициолог Игорь Строков рассказал, как популярные диеты могут влиять на здоровье глаз. Об этом пишет "Медикфорум".

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По словам специалиста, они обещают быстрое похудение и улучшение здоровья, однако существует вероятность возникновения проблем с глазами.

"Кето, прерывистое голодание и палео — самые популярные "причудливые" диеты прямо сейчас. Эти диеты могут привести к дефициту ключевых витаминов и питательных веществ, что может вызвать ряд заболеваний глаз", — говорит врач.

Кето-диета подразумевает резкое сокращение потребления углеводов, чтобы организм находился в метаболическом состоянии. Но из-за этого организм не будет получать нужного количества фосфора, кальция, витамина Д.

При интервальном голодании организм долгое время находится без еды. Обычно интервал голодания составляет 16 часов. Из-за этого может развиться гипогликемия. При низком уровне сахара в крови развивается нечёткое зрение, усталость глаз, двоение в глазах.

При палеодиете нужно есть яйца, мясо, рыбу, орехи. Бобовые, зерновые, молочные продукты полностью исключаются. Из-за потребления большого количества белка может развиться закупорка сосудов, которые питают глаза.