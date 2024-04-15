Врач объяснил, почему женщины во время беременности теряют 1-2 см в росте

Остеопат Симкин: в период беременности женщина может потерять 2 сантиметра роста

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-остеопат Дмитрий Симкин указывает на то, что у беременных женщин часто наблюдается уменьшение роста из-за усиления изгибов позвоночника. Этот естественный процесс обусловлен необходимостью обеспечить плоду достаточно места для его роста и развития, за счет непроизвольного прогибания поясницы.

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"Со временем прогиб усиливается, голова и шея уходят вперёд, а верхняя часть спины округляется и образует "горбик". В медицине для такого явления даже придумали отдельный термин — "беременная осанка". Деформация осанки в среднем "крадёт" у будущей мамы от одного до двух сантиметров", — пояснил Дмитрий Симкин.

Он отмечает, что у здоровых женщин после родов рост обычно восстанавливается, но существуют исключения из этого правила. Недостаточно развитый брюшной пресс и постоянное напряжение мышц спины могут привести к сокращению высоты межпозвоночных дисков. В таких случаях возможно, что возврат анатомически правильной формы изгибов позвоночника будет затруднён, что может привести к частичной потере роста, пояснил специалист.

Специалист отметил, что существенное влияние на темпы восстановления оказывает физическая подготовка беременной женщины. Поэтому необходимо уделить внимание не только тренировке мышц спины, но и укреплению брюшного пресса. Именно это поможет снизить нагрузку на позвоночник и поддерживать правильное положение спины, подытожил доктор.