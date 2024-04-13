Диета Хашимото снижает воспаление и улучшает функции щитовидной железы

Диета Хашимото — это план питания, который составлен для людей, страдающих хроническим аутоиммунным тиреоидитом, так называемой болезнью Хашимото.
При этом заболевании иммунная система атакует щитовидную железу, в итоге она воспаляется и нарушается её функция. Диета позволяет снизить воспаление, улучшить функции железы и облегчить симптомы заболевания. О принципах питания по этой диете "Вечерней Москве" рассказала нутрициолог и психолог Катерина Кузина.
Диета Хашимото предполагает исключение глютена, снижение употребления сахара и высокогликемических продуктов, увеличение потребления продуктов богатых селеном, например, морепродуктов и семян подсолнечника.
Помимо этого, необходимо включить в рацион противовоспалительные продукты с Омега-3 жирными кислотами. Нужно быть осторожным с соевыми продуктами, так как они влияют на уровень гормонов и на усвоение йода. Также стоит воздержаться от продуктов с высоким содержанием йода, например, морской капусты.
Диета Хашимото подразумевает поддержание здоровья кишечника, употребление достаточного количества воды и игнорирование переработанных продуктов. Нельзя злоупотреблять кофе.
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