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Диета Хашимото снижает воспаление и улучшает функции щитовидной железы

Диета Хашимото позволяет снизить воспаление щитовидной железы

1:15
Здоровье

Диета Хашимото — это план питания, который составлен для людей, страдающих хроническим аутоиммунным тиреоидитом, так называемой болезнью Хашимото.

Диета Хашимото позволяет снизить воспаление щитовидной железы
Фото: commons.wikimedia.org by Vikramdewangan22889 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

При этом заболевании иммунная система атакует щитовидную железу, в итоге она воспаляется и нарушается её функция. Диета позволяет снизить воспаление, улучшить функции железы и облегчить симптомы заболевания. О принципах питания по этой диете "Вечерней Москве" рассказала нутрициолог и психолог Катерина Кузина.

Диета Хашимото предполагает исключение глютена, снижение употребления сахара и высокогликемических продуктов, увеличение потребления продуктов богатых селеном, например, морепродуктов и семян подсолнечника.

Помимо этого, необходимо включить в рацион противовоспалительные продукты с Омега-3 жирными кислотами. Нужно быть осторожным с соевыми продуктами, так как они влияют на уровень гормонов и на усвоение йода. Также стоит воздержаться от продуктов с высоким содержанием йода, например, морской капусты.

Диета Хашимото подразумевает поддержание здоровья кишечника, употребление достаточного количества воды и игнорирование переработанных продуктов. Нельзя злоупотреблять кофе.

 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
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