Диабетикам предложили блюда, которые помогают контролировать уровень сахара в крови

Автор книги Кальдези: диабетикам подходя овощные котлеты и морепродукты

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кэти Кальдези как автор книги полезных рецептов, рекомендует блюда для диабетиков, которые способствуют контролю уровня сахара в крови и которые были полезны для питания её мужа. Сведения о рекомендациях Кальдези приводит издание Independent.

Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве is licensed under public domain

Как пояснила Кальдези, для диабетиков отличным выбором являются пряные котлеты, приготовленные из смеси различных корнеплодов, включая брюкву, морковь, пастернак, сельдерей и репу. В смесь для вкуса и аромата можно также включить лук-порей и разнообразные специи в различных пропорциях. Согласно специалистке, корнеплоды являются хорошим источником клетчатки и имеют низкий гликемический индекс, что очень важно для диабетиков.

Для людей, страдающих этим заболеванием, Кальдези рекомендовала включить больше морепродуктов в рацион, поскольку они являются источником высококачественного белка и идеально подходят для низкоуглеводной диеты, рекомендуемой диабетикам. В частности, она посоветовала попробовать тушеные мидии или креветки с пастой из ндуи, чеснока и чили.

Как подчеркнула Кальдези, существует широкий спектр рецептов десертов для людей с диабетом. Так, одним из вариантов является брауни с шоколадом, финиками и грецкими орехами, который, по мнению специалистки, радует насыщенным вкусом и содержит обильное количество клетчатки.