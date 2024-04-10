Стоматолог Артем Марков назвал пять простых способов укрепить зубы и десны

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Проблемы с деснами и зубами можно решить с помощью определённых манипуляций

1:43
Здоровье

Часто проблемы со зубами возникают из-за отсутствия своевременного визита к стоматологу и недостаточного ухода за полостью рта. Артем Марков, стоматолог-терапевт из клиники "Белая радуга", представил пять простых советов, чтобы сохранить здоровье зубов и десен.

Проблемы с деснами и зубами можно решить с помощью определённых манипуляций
Фото: en.wikipedia.org by Билл Брэнсон is licensed under public_domain

При поддержании гигиены полости рта необходимо уделить внимание не только чистке зубов, но и языка и внутренней поверхности щек. Для этого выбирайте зубную щетку с мягкой щетиной и правильной формой, чтобы избежать повреждения десен. Используйте зубную пасту с фтором, чтобы обеспечить защиту от кариеса. Не забывайте также про использование зубной нити.

Однако чистка только зубной щеткой может быть недостаточно эффективной для достижения полной чистоты. Межзубные промежутки, которые недоступны для щетки, могут оставаться недостаточно очищенными, что увеличивает риск развития кариеса. В этом случае необходимо применять зубную нить.

Рекомендуется также регулярные посещения стоматолога каждые 3-4 месяца. Врач проведет осмотр и даст необходимые рекомендации по уходу за полостью рта. Профессиональная чистка зубов у стоматолога позволит удалить зубной налет и зубной камень, что поможет предотвратить развитие кариеса и заболеваний десен.

Кроме того, важно сократить потребление сахара, поскольку он способствует развитию кариеса: бактерии в рту питаются сахаром и вырабатывают кислоты, разрушающие эмаль зубов. Чрезмерное употребление сладостей и продуктов с высоким содержанием сахара приводит к образованию зубного налета и камня.

Также рекомендуется использовать ополаскиватель для полости рта.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.
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