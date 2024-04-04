Диетолог Наталья Лазуренко считает, что при правильном использовании микроволновка безопасна для человека

Диетолог Наталья Лазуренко: не надо демонизировать микроволновую печь

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог, терапевт Наталья Лазуренко рассказала Pravda. Ru, как грамотно использовать микроволновую печь и правильно разогревать еду.

Фото: zh.wikipedia.org by Ген is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 1.0 Generic

"Здесь имеет значение рекомендация производителя, на каждой микроволновке есть указания, для чего та или иная кнопочка нам нужна. Соответственно, некорректное использование микроволновки или неправильная установка времени, или неправильный выбор типа нагрева может привести к проблемам. Нагревание некоторых продуктов в микроволновке действительно может вызывать химические реакции, которые могут быть, хотя и не смертельными, но, тем не менее, вредными для здоровья", — говорит Наталья Лазуренко.

Спикер Pravda. Ru назвала негативные последствия такого способа разогревания еды.

"Водорастворимые витамины типа витамина С либо витамины группы В могут разрушаться. Некоторые микроэлементы, которые являются жизненно необходимыми для нашего организма, тоже могут уменьшать свою активность в продукте, который мы согрели в микроволновке. Это может снижать питательную ценность продукта", — пояснила врач.

Наталья Лазуренко дала советы по правильному пользованию микроволновой печью.

"Микроволновка не является ионизирующей радиацией как рентгеновские лучи. Но, необходимо соблюдать технику безопасности, чтобы избежать возможного воздействия. Мы часто наблюдаем, как на блюде крутится тот или иной продукт, но лучше так не делать, не надо приближаться глазами к окошечку, где все это происходит. Кратность использования этого чуда техники имеет значение. Чем меньше мы будем ее использовать, тем меньше мы получим возможного вреда (вот это очень важное словосочетание)", — говорит диетолог.

Альтернативой использованию микроволновки для подогрева пищи диетолог назвала разогревание еды в кастрюльке или сковородке с добавлением воды. И ни в коем случае не на масле.

Галилео. Микроволновка