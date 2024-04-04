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Диетолог Русакова: польза салатов для здоровья преувеличена

Диетолог Русакова сообщила, что польза салатов преувеличена

0:48
Здоровье

Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что на самом деле салаты не приносят для здоровья столько пользы, как это принято считать. Их польза преувеличена.

Диетолог Русакова сообщила, что польза салатов преувеличена
Фото: flickr.com by Jose Nicdao is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Вместо приготовления салатов лучше всего употреблять овощи и фрукты целиком", — сказала диетолог.

Диетолог разъяснила, что когда мы едим цельные фрукты и овощи, то тогда быстрее наступает насыщение. Кроме того, это полезно для работы жевательного аппарата, обеспечивается хороший приток крови к ротовой полости.

Русакова отметила, что при приготовлении салатов нередко происходит окисление из-за контакта с ножом, тёркой и другими металлическими кухонными принадлежностями. Чем мельче мы нарезаем продукты, те быстрее возникает окисление. По возможности овощи и фрукты лучше разделять руками.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
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