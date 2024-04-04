Диетолог Русакова: польза салатов для здоровья преувеличена

Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что на самом деле салаты не приносят для здоровья столько пользы, как это принято считать. Их польза преувеличена.
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"Вместо приготовления салатов лучше всего употреблять овощи и фрукты целиком", — сказала диетолог.
Диетолог разъяснила, что когда мы едим цельные фрукты и овощи, то тогда быстрее наступает насыщение. Кроме того, это полезно для работы жевательного аппарата, обеспечивается хороший приток крови к ротовой полости.
Русакова отметила, что при приготовлении салатов нередко происходит окисление из-за контакта с ножом, тёркой и другими металлическими кухонными принадлежностями. Чем мельче мы нарезаем продукты, те быстрее возникает окисление. По возможности овощи и фрукты лучше разделять руками.
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия