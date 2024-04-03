Самый старый мужчина в мире умер в Венесуэле на 115-ом году жизни

Умер самый старый мужчина в мире, который проживал в Венесуэле.
Хуан Висенте Перес Мора родился 27 мая 1909 года. До его дня рождения оставалось меньше двух месяцев, ему было 114 лет и 339 дней.
4 февраля 2022 года Хуана Висента Перес Мора записали в Книгу рекордов Гиннесса. Он являлся самым старым мужчиной в мире.
Как сообщается, он умер от респираторных осложнений.
Самый старый мужчина в мире рано ложился спать, много работал, но и не забывал об отдыхе. Придерживался правильного питания. Сообщает Петербург2.
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