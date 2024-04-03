Самый старый мужчина в мире умер в Венесуэле на 115-ом году жизни

В Венесуэле скончался самый старый мужчина в мире

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Умер самый старый мужчина в мире, который проживал в Венесуэле.

Фото: unsplash.com by Дэвид Монье is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Хуан Висенте Перес Мора родился 27 мая 1909 года. До его дня рождения оставалось меньше двух месяцев, ему было 114 лет и 339 дней.

4 февраля 2022 года Хуана Висента Перес Мора записали в Книгу рекордов Гиннесса. Он являлся самым старым мужчиной в мире.

Как сообщается, он умер от респираторных осложнений.

Самый старый мужчина в мире рано ложился спать, много работал, но и не забывал об отдыхе. Придерживался правильного питания. Сообщает Петербург2.