Нарколог Холдин: у вас алкоголизм, если вы регулярно употреляете алкоголь и теряете контроль над выпитым

Психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал о признаках начальной стадии алкоголизма.
По мнению врача, если алкоголь начинают употреблять на регулярной основе и при этом теряют контроль над количеством выпитого, то это серьёзный повод задуматься над проблемой алкоголизма. Слова психиатра-нарколога приводит сайт Минздрава Московской области.
"Кроме того, возможны и другие признаки, такие как потеря интереса к привычным занятиям и ценностям, отрицание тяги к спиртным напиткам и обострение хронических заболеваний,” — рассказал Виталий Холдин.
Он подчеркнул необходимость обращения за помощью, если обнаружили у себя или близкого человека эти признаки. От ранней диагностики и начала лечения зависит эффективность решения проблемы.
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