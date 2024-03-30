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Нарколог Холдин: у вас алкоголизм, если вы регулярно употреляете алкоголь и теряете контроль над выпитым

Одним из признаков алкоголизма является потеря контроля над выпитым

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Здоровье

Психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал о признаках начальной стадии алкоголизма.

По мнению врача, если алкоголь начинают употреблять на регулярной основе и при этом теряют контроль над количеством выпитого, то это серьёзный повод задуматься над проблемой алкоголизма. Слова психиатра-нарколога приводит сайт Минздрава Московской области.

"Кроме того, возможны и другие признаки, такие как потеря интереса к привычным занятиям и ценностям, отрицание тяги к спиртным напиткам и обострение хронических заболеваний,” — рассказал Виталий Холдин.

Он подчеркнул необходимость обращения за помощью, если обнаружили у себя или близкого человека эти признаки. От ранней диагностики и начала лечения зависит эффективность решения проблемы.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гришин Максим
Врач психиатр-нарколог
Специалист Березанцев Андрей
Психотерапевт, психиатр
Специалист Поплевченков Константин
Главный врач, психиатр-нарколог
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