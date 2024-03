5 продуктов, которые помогут быть стройными после 40 лет

Диетолог Янг: для похудения после 40 лет нужно есть ягоды и семена льна

Диетолог Лиза Янг рассказала, при помощи каких продуктов можно сохранить и приобрести стройность после 40 лет. Об этом сообщает портал Eat this, Not that.

По словам специалиста, если употреблять эти продукты регулярно, то организме будет активизировано жиросжигание, что особенно поможет похудеть в области талии.

Так, в рацион стоит добавить следующие продукты:

Льняные семена. Они содержат в себе клетчатку и омега-3 жирные кислоты. Если употреблять хотя бы 30 грамм клетчатки в день, то это поможет снизить вес. Ягоды. Они имеют противовоспалительные свойства благодаря антиоксидантам и фитохимическим веществам. Всё это благотворно влияет на метаболизм. Авокадо. Оно содержит в себе низкокалорийную клетчатку. Если есть на обед хотя бы половину авокадо, то оно даст чувство сытости на несколько часов. Кроме того, продукт способен снижать тягу к сладкому. Орехи и семечки. В этих продуктах много белка, полезных жиров и клетчатки. Их употребление снижает жироотложение при употреблении быстрых углеводов. Квашеная капуста. Она способствует долгой сытости. Содержащиеся в ней пробиотики уменьшают всасывание жира.