Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Испании от туристов требуют покинуть курорты
Судебное решение в пользу потребителей: в Mercedes-Benz обнаружены устройства для обмана
Житель Казани прописал 42 мигранта в своей квартире и поплатился
Лавров: сотрудничества между Россией и Западом фактически нет
Лавров: В ООН не смогли выработать подходящего предложения по судоходству в Черном Море
Daily Mail: подтвержден стереотип об активной жестикуляции итальянцев
Лавров: Швейцария использует приманку для обсуждения "формулы мира"
Как разводить кактусы?
Ветеринары ответили, можно ли заменить кошачий корм собачьим
5 продуктов, которые помогут быть стройными после 40 лет

Диетолог Янг: для похудения после 40 лет нужно есть ягоды и семена льна

1:19
Здоровье

Диетолог Лиза Янг рассказала, при помощи каких продуктов можно сохранить и приобрести стройность после 40 лет. Об этом сообщает портал Eat this, Not that.

Диетолог Янг: для похудения после 40 лет нужно есть ягоды и семена льна
Фото: commons.wikimedia.org by Eugene Zelenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

По словам специалиста, если употреблять эти продукты регулярно, то организме будет активизировано жиросжигание, что особенно поможет похудеть в области талии.

Так, в рацион стоит добавить следующие продукты:

  1. Льняные семена. Они содержат в себе клетчатку и омега-3 жирные кислоты. Если употреблять хотя бы 30 грамм клетчатки в день, то это поможет снизить вес.
  2. Ягоды. Они имеют противовоспалительные свойства благодаря антиоксидантам и фитохимическим веществам. Всё это благотворно влияет на метаболизм.
  3. Авокадо. Оно содержит в себе низкокалорийную клетчатку. Если есть на обед хотя бы половину авокадо, то оно даст чувство сытости на несколько часов. Кроме того, продукт способен снижать тягу к сладкому.
  4. Орехи и семечки. В этих продуктах много белка, полезных жиров и клетчатки. Их употребление снижает жироотложение при употреблении быстрых углеводов.
  5. Квашеная капуста. Она способствует долгой сытости. Содержащиеся в ней пробиотики уменьшают всасывание жира.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Популярное
Пугачёва испугалась статуса иноагента? Божена Рынска высказалась о новом посте Примадонны

Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".

Божена Рынска высказалась о присвоении Пугачёвой статуса иноагента: "Вы за отечество не решайте"
Капаклы отреагировал на беременность Мусульбес
Роман Капаклы из "Дом-2" отреагировал на беременность Мусульбес: страх
Садальский отказался осуждать Дмитрия Назарова, который написал издевательский стих про "Крокус"
Эффективные методы защиты, которые помогут побороть медведку
Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова ВСУ смогут оборонять Харьков, только прикрываясь мирным населением Дмитрий Плотников "Стеллантис" нашёл способ вернуть "Ситроены" в РФ. В выгоде все Любовь Степушова
Истина о тахометре: какие обороты действительно губительны для вашего авто
Невероятно красивая и многоцветная: рассказываем рекомендации по выращиванию герани
Пару минут в день хватит: стало известно, чем так полезна планка
Пару минут в день хватит: стало известно, чем так полезна планка
Последние материалы
Лавров: сотрудничества между Россией и Западом фактически нет
Лавров: В ООН не смогли выработать подходящего предложения по судоходству в Черном Море
Диетолог Янг: для похудения после 40 лет нужно есть ягоды и семена льна
Daily Mail: подтвержден стереотип об активной жестикуляции итальянцев
Лавров: Швейцария использует приманку для обсуждения "формулы мира"
Как разводить кактусы?
Ветеринары ответили, можно ли заменить кошачий корм собачьим
Лавров: отношения между РФ и Западом нацелены на поддержку работы посольств
Лавров: Россия одобрит гарантии безопасности если они будут носить обоюдный характер
Гречка с мексиканской смесью: прекрасный постный гарнир или самостоятельное блюдо
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников