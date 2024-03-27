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Как справиться с сахарным диабетом: эта специя снизит уровень сахара в крови

The Daily Express: корица эффективно снижает сахар в крови

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Здоровье

Известно, что показатели сахара в крови повышаются из-за приёма пищи. При сахарном диабете в крови уровень сахара постоянно повышен. Поэтому человеку с данным заболеванием необходимо постоянно придерживаться диеты. Об этом сообщает издание The Daily Express.

The Daily Express: корица эффективно снижает сахар в крови
Фото: openverse by Gia Willow Alexa Annermarken is licensed under CC BY-SA 2.0

Учёные провели одно исследование, связанное с уровнем сахара в крови. Участникам исследования предложили добавить в свое меню блюда с одной специей, а именно с корицей. По итогам выяснилось, что если каждый день употреблять 6 грамм этой приправы, то опустошение желудка после приёма пищи значительно замедлялось.

Также реакция организма на глюкозу, которая поступала с едой, и выраженность гипергликемии уменьшалась.

Кроме того, в ходе исследования ещё было установлено, что корица может понижать в крови уровень триглицеридов и показатели "плохого" холестерина.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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