Как справиться с сахарным диабетом: эта специя снизит уровень сахара в крови

The Daily Express: корица эффективно снижает сахар в крови

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Известно, что показатели сахара в крови повышаются из-за приёма пищи. При сахарном диабете в крови уровень сахара постоянно повышен. Поэтому человеку с данным заболеванием необходимо постоянно придерживаться диеты. Об этом сообщает издание The Daily Express.

Фото: openverse by Gia Willow Alexa Annermarken is licensed under CC BY-SA 2.0

Учёные провели одно исследование, связанное с уровнем сахара в крови. Участникам исследования предложили добавить в свое меню блюда с одной специей, а именно с корицей. По итогам выяснилось, что если каждый день употреблять 6 грамм этой приправы, то опустошение желудка после приёма пищи значительно замедлялось.

Также реакция организма на глюкозу, которая поступала с едой, и выраженность гипергликемии уменьшалась.

Кроме того, в ходе исследования ещё было установлено, что корица может понижать в крови уровень триглицеридов и показатели "плохого" холестерина.