Синдром отличника: как избавиться от стремления быть во всём идеальным?

Перфекционизм: как научиться жить, не оглядываясь на кого-то

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Синдром отличника — это состояние, когда человек постоянно стремится к идеальным результатам, боится ошибок и неудач, перфекционистичен во всём.

Фото: unsplash.com by Caleb Woods caleb_woods is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Хотя на первый взгляд это кажется положительным качеством, на самом деле синдром отличника может привести к чрезмерному стрессу, недовольству собой и даже беспокойству.

Основные причины синдрома отличника

Авторитарное воспитание

Ребёнка могли угнетать, осуждать, требовать от него добиться успеха и постоянно сравнивали с другими. В такой атмосфере возникает убеждение, что человека будут любить только в том случае, если он идеален, и это убеждение становится основой всей его жизни.

Воспитание путём облегчения всех возможных проблем

Родители стараются оградить своих детей от всех трудностей и конфликтов, подчёркивая даже самые маленькие достижения. Когда дети вырастают, они испытывают большие страдания, потому что не готовы к требованиям реального мира.

Придерживаться стандартов без чётких целей

Родители часто сравнивают своего типичного ребёнка с другими детьми и используют идеального ребёнка в качестве эталона. В этом случае ребёнок, а впоследствии взрослый человек, старается всем угодить, но не понимает чётких требований, что порождает желание добиться успеха во всём, а неудача становится настоящей трагедией.

Как побороть синдром отличника

Чтобы побороть синдром отличника, важно осознать, что совершенство не всегда достижимо, ошибки — это часть учебного, рабочего процесса, а неудачи помогают нам расти и развиваться.

Нужно установить реалистичные цели

Полезно установить реалистичные цели, разрешить себе быть не идеальным, научиться принимать себя таким, какой вы есть.

Помните, что каждый человек уникален со своими сильными и слабыми сторонами. Принимайте себя целиком и стремитесь к лучшей версии себя, не зацикливаясь на идеале.

Постарайтесь повысить свою самооценку

Научитесь оценивать себя независимо от внешних факторов.

Перестаньте бояться других

Синдром хорошего ученика — это постоянный анализ собственных действий. Не ждите одобрения от других.

Дайте себе право на ошибку

Пересмотрите своё отношение к ошибкам. Важно находить баланс между стремлением к совершенству и заботой о своём психическом здоровье.