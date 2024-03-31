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Головная боль и сбои техники: профилактические меры при магнитных бурях

Следует ли опасаться магнитных бурь

2:01
Здоровье

Люди, сталкивающиеся с головной болью, болями в сердце и общим недомоганием при изменении погоды, испытывают проблемы со здоровьем во время магнитных бурь, которые происходят приблизительно шесть раз в год и могут продолжаться более недели.

Следует ли опасаться магнитных бурь
Фото: commons.wikimedia.org by Monisha.pushparaj is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Геомагнитные бури, или магнитные штормы (другое название этого явления), могут вызвать сбои в работе электроники, интернета и сотовой связи.

Геомагнитные штормы также оказывают воздействие на работу радиосвязи, GPS и других навигационных систем, поскольку нарушают распространение сигналов в ионосфере. Это может привести к ошибочному определению координат и курса. Кроме того, из-за расширения атмосферы бури могут замедлить работы околоземных спутников и космических аппаратов. Магнитные бури могут оказать негативное воздействие на здоровье человека и работу электроники.

Одной из самых распространённых причин возникновения магнитных бурь являются солнечные вспышки, которые высвобождают значительное количество энергии и заряженных частиц.

Профилактика при магнитных бурях

Для профилактики негативных состояний при магнитных бурях рекомендуется следующее...

  • Следите за прогнозами погоды. Будьте в курсе предстоящих магнитных бурь, чтобы принять необходимые меры.
  • Избегайте длительного пребывания на улице во время неблагоприятных погодных условий. Во время магнитной бури лучше оставаться в помещении, особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
  • Защитите электронику. Используйте рационально компьютеры, телевизоры и другие устройства, чтобы избежать их повреждения при их долгом использовании.
  • Подготовьте необходимые запасы. Обеспечьте себя продуктами питания, водой и другими необходимыми товарами на случай возможного отключения электроэнергии или при обострении хронических заболеваний.

Соблюдение этих рекомендаций поможет минимизировать негативное воздействие магнитных бурь на здоровье и бытовую технику.

МАГНИТНЫЕ БУРИ в АПРЕЛЕ 2024
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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