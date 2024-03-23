Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые назвали очевидную опасность "диеты голодания"
Что можно посадить рядом с перцем в теплице?
Эксперты назвали лучших животных для проживания в квартире
С ними утро тоже начнется бодро: сыворотки, гели и скрабы с кофеином в составе
Лучшие упражнения для поясницы
Чак-чак стал самым популярным деликатесом среди туристов
Кинологи рассказали, как научить кошку говорить
Гастроэнтерологи выяснили, что кофе работает как антибиотик и слабительное
Как ухаживать за родинками: спросили у косметолога
Названы простые и вкусные продукты, которые защитят весной от авитаминоза

Хильт: шоколад, орехи и сухофрукты защитят весной от авитаминоза

1:13
Здоровье

Диетолог Алина Хильт рассказала, что весной у многих людей наблюдается авитаминоз. Чтобы улучшить состояние организма, важно добавить в свой рацион некоторые продукты.

Хильт: шоколад, орехи и сухофрукты защитят весной от авитаминоза
Фото: Own work by Freshfruitturkey is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Так, весной обязательно нужно есть сухофрукты, орехи и горький шоколад. Благодаря этим продуктам вы сможете избавиться от слабости, вялости, апатии.

Темный шоколад способен снизить стресс, который обычно обостряется в весенний период. Кроме того, в нём содержатся антиоксиданты, защищающие организм от авитаминоза и сохраняющие молодость.

"Половина плитки горького шоколада содержит треть дневной нормы железа, стимулирующего работу сердечно-сосудистой системы, а также более четверти нормы магния, полезного для скелета, и почти 50 процентов суточной потребности в меди и марганце", — сообщила Хильт.

Весной орехи стоит употреблять по той причине, что в нем есть полезные жиры и микроэлементы. Главное, чередовать виды орехов. Что касается сухофруктов, то они поддерживают защитные силы организма, улучшают пищеварение и настроение. Но не ешьте их в большом количестве, потому что они калорийнее свежих фруктов.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Чижикова Марина
Гастроэнтеролог, иммунолог
Специалист Гончар Виктор
Ведущий специалист
Специалист Коноплева Елена
Ведущий специалист
Популярное
Белизна является важным средством для борьбы с различными вредителями

Опрыскивание сада белизной – один из важных аспектов садоводства и сельского хозяйства в целом. Белизна, или известь, является не только эстетическим элементом, делающим сад и ландшафт более привлекательными, но и важным средством для борьбы с различными вредителями и болезнями растений.

Зачем опрыскивать сад белизной?
Где нельзя сажать огурцы
Рассказываем о местах, где лучше не сажать огурцы
Анна Заворотнюк возвращается в Дубай: почему скучает по мужу и что происходит с её матерью?
Раскрыта неожиданная причина срыва запуска "Союза" в последний момент: села батарейка
Американские дроны-разведчики MQ-9 Reaper начали сыпаться с неба Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Президент Сербии сказал, что спецслужбы Запада знали о возможных в Москве терактах
Теракт в Крокус-Сити Холле: есть погибшие и раненые
Татьяна Кравченко высказала правду о скандале с Людмилой Артемьевой на съемочной площадке "Сватов"
Татьяна Кравченко высказала правду о скандале с Людмилой Артемьевой на съемочной площадке "Сватов"
Последние материалы
Хильт: шоколад, орехи и сухофрукты защитят весной от авитаминоза
Что можно посадить рядом с перцем в теплице?
Эксперты назвали лучших животных для проживания в квартире
С ними утро тоже начнется бодро: сыворотки, гели и скрабы с кофеином в составе
Лучшие упражнения для поясницы
Чак-чак стал самым популярным деликатесом среди туристов
Кинологи рассказали, как научить кошку говорить
Гастроэнтерологи выяснили, что кофе работает как антибиотик и слабительное
Как ухаживать за родинками: спросили у косметолога
American Heart Association: грейпфрут повышает иммунитет и защищает от инсульта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников