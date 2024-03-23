Названы простые и вкусные продукты, которые защитят весной от авитаминоза

Хильт: шоколад, орехи и сухофрукты защитят весной от авитаминоза

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Алина Хильт рассказала, что весной у многих людей наблюдается авитаминоз. Чтобы улучшить состояние организма, важно добавить в свой рацион некоторые продукты.

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Так, весной обязательно нужно есть сухофрукты, орехи и горький шоколад. Благодаря этим продуктам вы сможете избавиться от слабости, вялости, апатии.

Темный шоколад способен снизить стресс, который обычно обостряется в весенний период. Кроме того, в нём содержатся антиоксиданты, защищающие организм от авитаминоза и сохраняющие молодость.

"Половина плитки горького шоколада содержит треть дневной нормы железа, стимулирующего работу сердечно-сосудистой системы, а также более четверти нормы магния, полезного для скелета, и почти 50 процентов суточной потребности в меди и марганце", — сообщила Хильт.

Весной орехи стоит употреблять по той причине, что в нем есть полезные жиры и микроэлементы. Главное, чередовать виды орехов. Что касается сухофруктов, то они поддерживают защитные силы организма, улучшают пищеварение и настроение. Но не ешьте их в большом количестве, потому что они калорийнее свежих фруктов.