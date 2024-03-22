Учёные пришли к выводу, что у так называемой средиземноморской диеты гораздо больше преимуществ, чем считалось раньше

Средиземноморская диета помогает при синдроме раздражённого кишечника и депрессии

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные пришли к выводу, что у так называемой средиземноморской диеты гораздо больше преимуществ, чем считалось раньше.

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Прежде считалось, что некоторые продукты питания, такие как лук, бобовые и цельнозереновые, употребляемые при средиземноморской диете, ухудшают состояние при синдроме раздражённого кишечника.

Было проведено ещё одно исследование, в ходе которого, учёные следили за состоянием здоровья 59 человек в течение 6 недель. Во время эксперимента одни участники придерживались средиземноморской диеты по рекомендации врача, другие питались так же, как обычно.

В итоге учёные выяснили, что у 83% участников, которые соблюдали диету, наблюдалось снижение показателя IBS-SSS (система оценки тяжести синдрома раздражённого кишечника), а в другой группе всего у 37%.

Ещё одним дополнительным плюсом этой диеты стало улучшение психического состояния и снижение депрессивных симптомов.

Результаты этого исследования опубликовали в журнале Alimentary Pharmacology & Therapeutics.