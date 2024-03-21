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Врач Малиновская рассказала какие анализы нужно сдавать, чтобы оценить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа

Сердечно-сосудистые заболевания и диабет 2 типа по-прежнему являются одними из самых распространённых проблем со здоровьем

1:46
Здоровье

Согласно данным ВОЗ, от инфарктов и инсультов каждый год умирает примерно 18 миллионов человек, большая часть из них моложе 70 лет. Людей с диабетом 2 типа насчитывается несколько миллионов и цифры продолжают расти. Об этом в беседе с журналистом издания "Вести Подмосковья" рассказала Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL.

Сердечно-сосудистые заболевания и диабет 2 типа по-прежнему являются одними из самых распространённых проблем со здоровьем
Фото: marines.mil is licensed under public_domain

"Характер распространения диабета в последние годы сопоставим с настоящей эпидемией, хоть это и неинфекционное заболевание. У пациента нарушается обмен веществ, организм не может эффективно использовать инсулин — гормон, участвующий в метаболизме глюкозы", — заявила Малиновская.

По словам Ольги Малиновской, именно образ жизни, который ведёт человек, приводит к развитию сердечно-сосудистых патологий и диабета 2 типа. К провоцирующим факторам относятся малоподвижный образ жизни, лишний вес и неправильное питание.

"В группе риска по развитию атеросклероза оказываются те люди, у кого повышен уровень липидов в крови. Нарушения углеводного обмена при диабете 2 типа быстро приводят к дисбалансу показателей липидного профиля. Иногда врачи находят у пациента ранее не диагностированный диабет, когда обследуют его по поводу высокого холестерина. Больше половины россиян даже не знают, что их липидный профиль не в норме", — предупредил врач.

Специалист советует сдавать комплекс анализов "Липидный профиль, расширенный", благодаря которому можно оценить риск развития атеросклероза. За несколько дней до сдачи анализа необходимо отказаться от тяжёлой пищи и алкоголя, а кровь сдавать натощак после 10-12 часов голодания.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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