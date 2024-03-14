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Исследование: миндаль помогает сбросить вес и улучшить сердечное здоровье, утверждают ученые из Южной Австралии

Миндаль и здоровье: открытия экспертов из университета Южной Австралии

1:10
Здоровье

Эксперты из университета Южной Австралии выяснили, что миндаль — эффективное средство в борьбе с лишним весом, а также благотворно влияет на сердечное здоровье и помогает контролировать чувство голода. Исследование включало в себя 106 добровольцев с избыточным весом и ожирением в возрасте от 25 до 65 лет. Ученые разделили их на две группы, которые в течение девяти месяцев следовали специальной диете с ограничением калорий в течение трех месяцев, после чего перешли на шестимесячный период поддержания веса. Участники первой группы употребляли рисовые крекеры или мюсли в качестве перекуса, в то время как участники второй группы употребляли только миндаль.

Миндаль и здоровье: открытия экспертов из университета Южной Австралии
Фото: openverse.org by NIAID is licensed under CC BY 2.0.

По результатам исследования было выявлено, что обе группы демонстрировали снижение веса на приблизительно 9,3%. Однако те, кто употреблял миндаль, показали более высокие показатели кардиометаболического здоровья и ощущали себя более насыщенными во время диеты. Ученые объясняют эти результаты тем, что миндаль содержит значительное количество полезных ненасыщенных жиров.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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