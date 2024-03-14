Исследование: миндаль помогает сбросить вес и улучшить сердечное здоровье, утверждают ученые из Южной Австралии

Миндаль и здоровье: открытия экспертов из университета Южной Австралии

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты из университета Южной Австралии выяснили, что миндаль — эффективное средство в борьбе с лишним весом, а также благотворно влияет на сердечное здоровье и помогает контролировать чувство голода. Исследование включало в себя 106 добровольцев с избыточным весом и ожирением в возрасте от 25 до 65 лет. Ученые разделили их на две группы, которые в течение девяти месяцев следовали специальной диете с ограничением калорий в течение трех месяцев, после чего перешли на шестимесячный период поддержания веса. Участники первой группы употребляли рисовые крекеры или мюсли в качестве перекуса, в то время как участники второй группы употребляли только миндаль.

Фото: openverse.org by NIAID is licensed under CC BY 2.0.

По результатам исследования было выявлено, что обе группы демонстрировали снижение веса на приблизительно 9,3%. Однако те, кто употреблял миндаль, показали более высокие показатели кардиометаболического здоровья и ощущали себя более насыщенными во время диеты. Ученые объясняют эти результаты тем, что миндаль содержит значительное количество полезных ненасыщенных жиров.