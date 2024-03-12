Быстрое облегчение заложенности носа: советы педиатра Буданцевой

Насморк и его лечение: рекомендации педиатра Светланы Буданцевой

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Педиатр Светлана Буданцева предложила эффективные способы быстрого избавления от заложенности носа. По её мнению, если заложенность носа сопровождается другими симптомами ОРВИ, такими как лихорадка и боль в горле, это скорее всего обычный насморк. Сущность этого явления заключается в том, что организм реагирует на вторжение вируса, вызывая отек слизистой оболочки носа, за которым следует выделение слизи, что помогает организму бороться с инфекцией.

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Педиатр рекомендует правильно очищать носовые ходы от слизи и использовать метод "щадящего сморкания": вдыхать через рот и высмаркивать одну ноздрю небольшими порциями. Глубокое вдыхание через нос может способствовать попаданию инфицированной слизи в полость носа, что увеличивает риск осложнений, таких как синусит, синусит и фронтит.

Буданцева также предупреждает, что хотя употребление большого количества жидкости и выделение пота могут помочь организму справиться с инфекцией в течение нескольких часов или дней, использование сосудосуживающих препаратов следует осуществлять осторожно. Эти препараты не рекомендуется использовать дольше пяти дней, чтобы избежать возможной зависимости.

Педиатр также отказывается от использования народных средств для лечения насморка, поскольку это может привести к ожогу слизистой оболочки носа.