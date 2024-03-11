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Профессиональный взгляд Шахвеледова на самолечение при легких заболеваниях

Когда подходит самолечение по мнению Рамила Шахвеледова при легких заболеваниях

1:09
Здоровье

Российский врач-педиатр, зампред Союза молодых врачей МО и специалист Видновской КБ Минздрава МО Рамил Шахвеледов отмечает, что при легких заболеваниях допустимо самолечение, однако оно не должно заменять профессиональную медицинскую помощь. 

Когда подходит самолечение по мнению Рамила Шахвеледова при легких заболеваниях
Фото: Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Специалист объясняет, что самолечение целесообразно в случае, если человек ранее сталкивался с подобными симптомами. Однако следует отметить, что самостоятельное восстановление возможно только при легкой простуде и в неотложных ситуациях, когда требуется немедленное вмешательство для предотвращения ухудшения состояния.

Важно подчеркнуть, что любое самолечение следует проводить под наблюдением врача, поскольку в медицинской практике часто встречаются случаи, когда самостоятельное лечение только усугубляет проблему. Следует помнить, что самолечение абсолютно запрещено при неизвестных заболеваниях, серьезных проблемах со здоровьем, таких как онкология или сердечно-сосудистые заболевания, а также при хронических заболеваниях, таких как астма или сахарный диабет.

Также следует учитывать, что человек может ошибиться с выбором лекарства или его дозировкой.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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