Профессиональный взгляд Шахвеледова на самолечение при легких заболеваниях

Когда подходит самолечение по мнению Рамила Шахвеледова при легких заболеваниях

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российский врач-педиатр, зампред Союза молодых врачей МО и специалист Видновской КБ Минздрава МО Рамил Шахвеледов отмечает, что при легких заболеваниях допустимо самолечение, однако оно не должно заменять профессиональную медицинскую помощь.

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Специалист объясняет, что самолечение целесообразно в случае, если человек ранее сталкивался с подобными симптомами. Однако следует отметить, что самостоятельное восстановление возможно только при легкой простуде и в неотложных ситуациях, когда требуется немедленное вмешательство для предотвращения ухудшения состояния.

Важно подчеркнуть, что любое самолечение следует проводить под наблюдением врача, поскольку в медицинской практике часто встречаются случаи, когда самостоятельное лечение только усугубляет проблему. Следует помнить, что самолечение абсолютно запрещено при неизвестных заболеваниях, серьезных проблемах со здоровьем, таких как онкология или сердечно-сосудистые заболевания, а также при хронических заболеваниях, таких как астма или сахарный диабет.

Также следует учитывать, что человек может ошибиться с выбором лекарства или его дозировкой.