От простых оправданий к правильному питанию: три шага для изменений

Некоторые люди находят у себя простое оправдание, почему они не придерживаются правильного питания: это слишком сложно и дорого.
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Однако многие узнают, что достаточно внести всего несколько изменений, чтобы их рацион стал значительно более полезным.
Какие три шага стоит учитывать:
Создаем список вредных продуктов. Это не так уж и сложно: нужно просто составить список продуктов, которые известно, негативно влияют на организм, и перестать их покупать. Даже если вам очень нравится что-то определенное, вам придется найти замену.
Прежде всего, отказываемся от готовых блюд и полуфабрикатов. Не покупаем готовые соусы и майонез, газировку и пакетированные соки. Также стараемся избегать молочного шоколада, сладостей, чипсов, сухариков и спиртных напитков.
Приобретаем больше полезных овощей. Вместо того чтобы тратить деньги на вредные продукты, лучше приобретать полезные овощи, от которых вы отказываетесь. Обратите внимание на брокколи, цветную капусту, батат и спаржу. Хотя они могут показаться дорогими на первый взгляд, их стоимость не выше, чем у молочного шоколада и упаковки сока.
Выбираем правильные методы приготовления. Эксперты отмечают, что важно избегать жарки, копчения и фритюра. Все остальные методы приготовления помогают сохранить питательные вещества в продуктах.
Наилучшие результаты дает запекание и приготовление на пару.
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