От простых оправданий к правильному питанию: три шага для изменений

Простые изменения для более здорового рациона: три ключевых шага

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые люди находят у себя простое оправдание, почему они не придерживаются правильного питания: это слишком сложно и дорого.

Фото: commons.wikimedia.org by Gila Brand at en.wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Однако многие узнают, что достаточно внести всего несколько изменений, чтобы их рацион стал значительно более полезным.

Какие три шага стоит учитывать:

Создаем список вредных продуктов. Это не так уж и сложно: нужно просто составить список продуктов, которые известно, негативно влияют на организм, и перестать их покупать. Даже если вам очень нравится что-то определенное, вам придется найти замену.

Прежде всего, отказываемся от готовых блюд и полуфабрикатов. Не покупаем готовые соусы и майонез, газировку и пакетированные соки. Также стараемся избегать молочного шоколада, сладостей, чипсов, сухариков и спиртных напитков.

Приобретаем больше полезных овощей . Вместо того чтобы тратить деньги на вредные продукты, лучше приобретать полезные овощи, от которых вы отказываетесь. Обратите внимание на брокколи, цветную капусту, батат и спаржу. Хотя они могут показаться дорогими на первый взгляд, их стоимость не выше, чем у молочного шоколада и упаковки сока.

. Вместо того чтобы тратить деньги на вредные продукты, лучше приобретать полезные овощи, от которых вы отказываетесь. Обратите внимание на брокколи, цветную капусту, батат и спаржу. Хотя они могут показаться дорогими на первый взгляд, их стоимость не выше, чем у молочного шоколада и упаковки сока. Выбираем правильные методы приготовления. Эксперты отмечают, что важно избегать жарки, копчения и фритюра. Все остальные методы приготовления помогают сохранить питательные вещества в продуктах.

Наилучшие результаты дает запекание и приготовление на пару.