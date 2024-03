Загляните в свой рацион: весенние рекомендации по питанию от специалиста

В начале весны важно включать в свой рацион больше свежей зелени, фруктов и овощей, рекомендует российский врач-нутрициолог Жанна Коробейникова. Специалист отмечает, что после зимы организм нуждается в дополнительных витаминах, которые могут быть получены из обычного зеленого лука. Этот вид лука из семейства Allium обладает антиоксидантными свойствами, которые укрепляют здоровье и способствуют сохранению молодости. В начале весны у многих организмов возникает повышенная потребность в витаминах, поэтому рекомендуется увеличить потребление клетчатки, свежих овощей и фруктов, даже если они заморожены.

Фото: Own work by Vidor is licensed under the public domain