Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Болгария полностью отказалась от российской нефти
Суп с сушёными грибами и гречкой: потрясающе ароматное первое без мяса
Правильно подготовить лунку: рассказываем как садить огурцы
Тост с грушей и сыром: шикарный завтрак или перекус, как в парижском ресторане
Белоруссия повысила цены на продукты для России
Герпетолог Старков рассказал, как содержать змею в домашних условиях
Чем поливать рассаду, чтобы она окрепла? Рассказываем секреты
Важность УЗИ в медицинской практике: обзор методики и применения
"Честный знак" появится на прохладительных напитках в банках
Загляните в свой рацион: весенние рекомендации по питанию от специалиста

Как поддержать здоровье весной: советы нутрициолога о питании

1:10
Здоровье

В начале весны важно включать в свой рацион больше свежей зелени, фруктов и овощей, рекомендует российский врач-нутрициолог Жанна Коробейникова. Специалист отмечает, что после зимы организм нуждается в дополнительных витаминах, которые могут быть получены из обычного зеленого лука. Этот вид лука из семейства Allium обладает антиоксидантными свойствами, которые укрепляют здоровье и способствуют сохранению молодости. В начале весны у многих организмов возникает повышенная потребность в витаминах, поэтому рекомендуется увеличить потребление клетчатки, свежих овощей и фруктов, даже если они заморожены.

Как поддержать здоровье весной: советы нутрициолога о питании
Фото: Own work by Vidor is licensed under the public domain

"Неотъемлемой частью питания весной является свежая зелень. Мы добавляем ее в наши блюда в больших количествах. Мы используем ростки, зародыши злаков, микрозелень, и не забываем о простом зеленом луке,"

— подчеркивает нутрициолог.

Отмечается, что весной организм уже не нуждается в дополнительном тепле, поэтому тяжелые жирные супы следует заменить на легкие овощные салаты, а предпочтение стоит отдать рыбе вместо тяжелого красного мяса и свинины.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Популярное
Уникальный способ сделать фары авто как новые: всего один простой ингредиент

У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.

Как быстро отполировать автомобильные фары без специальных инструментов
Как правильно использовать сосновые шишки в садоводстве
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Надоедливые соседские коты перестанут валяться на ваших грядках: в ход пустите эти приёмы - безопасны для животных
Плоды вырастают до 2 кг: гигантский сорт томатов завалит урожаем - у него превосходный вкус и устойчивость к болезням
Ракета "Циркон". Гиперзвук, неподвластный Западу ещё несколько лет Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
Внесите это "чёрное золото" в сад: плодородность земли вырастет
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Древнейший склад оружия: в Израиле обнаружили свидетельства военных навыков наших предков 7200 лет назад
Древнейший склад оружия: в Израиле обнаружили свидетельства военных навыков наших предков 7200 лет назад
Последние материалы
Болгария полностью отказалась от российской нефти
Как поддержать здоровье весной: советы нутрициолога о питании
Суп с сушёными грибами и гречкой: потрясающе ароматное первое без мяса
Правильно подготовить лунку: рассказываем как садить огурцы
Тост с грушей и сыром: шикарный завтрак или перекус, как в парижском ресторане
Белоруссия повысила цены на продукты для России
Герпетолог Старков рассказал, как содержать змею в домашних условиях
Чем поливать рассаду, чтобы она окрепла? Рассказываем секреты
Важность УЗИ в медицинской практике: обзор методики и применения
"Честный знак" появится на прохладительных напитках в банках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников