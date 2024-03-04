Загляните в свой рацион: весенние рекомендации по питанию от специалиста

Как поддержать здоровье весной: советы нутрициолога о питании

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В начале весны важно включать в свой рацион больше свежей зелени, фруктов и овощей, рекомендует российский врач-нутрициолог Жанна Коробейникова. Специалист отмечает, что после зимы организм нуждается в дополнительных витаминах, которые могут быть получены из обычного зеленого лука. Этот вид лука из семейства Allium обладает антиоксидантными свойствами, которые укрепляют здоровье и способствуют сохранению молодости. В начале весны у многих организмов возникает повышенная потребность в витаминах, поэтому рекомендуется увеличить потребление клетчатки, свежих овощей и фруктов, даже если они заморожены.

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"Неотъемлемой частью питания весной является свежая зелень. Мы добавляем ее в наши блюда в больших количествах. Мы используем ростки, зародыши злаков, микрозелень, и не забываем о простом зеленом луке,"

— подчеркивает нутрициолог.

Отмечается, что весной организм уже не нуждается в дополнительном тепле, поэтому тяжелые жирные супы следует заменить на легкие овощные салаты, а предпочтение стоит отдать рыбе вместо тяжелого красного мяса и свинины.