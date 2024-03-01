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Откажитесь от добавления сахара в гречку: лучшие альтернативы

Врачи рассказали, почему не стоит добавлять в гречку сахар

1:06
Здоровье

Гречка славится своими питательными свойствами и изысканным вкусом. Однако некоторые предпочитают приготовление с добавлением немного сахара в надежде усилить аромат каши. Тем не менее, это решение может оказаться не самым удачным. Рассмотрим, почему стоит отказаться от этой идеи.

Врачи рассказали, почему не стоит добавлять в гречку сахар
Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Вот несколько причин:

  • Добавление сахара изменяет вкус гречки, придавая ему сладость, что мешает наслаждению ее естественным ароматом и вкусом
  • Сахар может лишить гречку некоторых из ее питательных свойств, что снижает её полезность для организма
  • Вопрос в том, имеет ли смысл добавлять сахар в гречку, если это существенно влияет на её полезные свойства и вкус?

Существуют лучшие альтернативы:

  • Вместо сахара можно использовать мед, который добавит сладость без изменения полезных свойств гречки
  • Добавление свежих или сушёных фруктов, таких как яблоки или изюм, придаст гречке приятную сладость, не прибегая к искусственным подсластителям
  • Для улучшения вкуса каши можно также готовить её на молоке или экспериментировать с количеством воды. 
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Гилядов Марк
Проводит диагностику и лечение нарушений углеводного обмена (нарушения толерантности к глюкозе / преддиабет /сахарный диабет 1 и 2 типов), диагностику осложнений сахарного диабета, в том числе определение основных видов чувствительности для предупреждения развития синдрома диабетической стопы, индивидуальное и групповое обучение пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, в том числе с переводом на помповую инсулинотерапию, установку и интерпретацию данных непрерывного мониторирования глюкозы (CGMS iPro2), коррекцию настроек инсулиновой помпы Medtronik paradigm, Accu-Chek Spirit Combo, заболеваний щитовидной железы (гипо/гипертиреоз, в том числе болезнь Грейвса, злокачественные новообразования щитовидной железы), подготовку пациентов к проведению терапии радиоактивным йодом и хирургическому вмешательству, лечение эндокринной офтальмопатии совместно с офтальмологом, диагностику и лечение остоепороза/аденомы гипофиза (Пролактиномы, Акромегалии (СТГ-секретирующая), Болезни Иценко-Кушинга, ТТГ-секретирующие, Гормонально-неактивных)/гипопитуитариза (центральный несахарный диабет), биоимпедансное исследование состава тела человека, заболеваний надпочечников (объемные образования, гипер- и гипофункция надпочечников), синдрома гиперадрогении различной этиологии, гинекологическую эндокринологию (различные варианты гипогонадизма (гипер-, гипогонадотропный, гипоаламический, в том числе вследствие анорекии)/аменорея/нарушение менструального цикла/бесплодие эндокринного генеза), эндокринные заболевания на этапе планирования и во время беременности в послеродовом периоде, мужской гипогонадизм в любом возрасте, в том числе возрастной нормогонатропный гипогонадизм у мужчин старшей возрастной группы, гинекомастию у мужчин.
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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