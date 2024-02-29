В Канаде обнаружена причина ускоренного старения кожи

Причину ускоренного старения кожи назвали учёные Канады

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сотрудниками Университета Лаваля в Канаде найдена новая причина ускоренного старения кожи, пишет Scientific Reports. К негативным последствиям ведёт сочетание курения и солнечного света.

Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Специалистами был проведён анализ предыдущих исследований, которые касались последствий воздействия курения и солнечных лучей на кожу по отдельности. С этой целью учёные взяли культуру человеческих клеток кожи без добавления дополнительного коллагена. Создав имитацию естественных условий воздействия этих веществ, команда исследователей обнаружила вредную комбинацию на структурном и молекулярном уровнях кожи. Оказалось, ультрафиолет в комбинации с сигаретным дымом провоцирует более быстрое снижение уровня коллагена третьего и четвертого типа. Именно они отвечают за молодость и упругость кожи.

Открытие стало существенным шагом в понимании процессов старения кожных покровов и позволит специалистам изобрести новые методы борьбы с этим явлением.