Кардиолог Соколов перечислил преимущества быстрой ходьбы перед остальными видами кардиотренировки

Кардиолог Соколов объяснил, почему быстрая ходьба — лучший вид кардиотренировки

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог Денис Соколов объяснил, почему быстрая ходьба — лучший вид кардиотренировки, и перечислил, какую пользу она несёт организму.

Фото: unsplash.com by Tegan Mierle is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Быстрая ходьба — универсальный вид кардиотренировки, поскольку для её выполнения не нужно ходить в фитнес-клуб. Чтобы быстро ходить, достаточно выйти на улицу, устроить себе прогулку или просто пешком пойти по своим делам. Такой вид ходьбы благотворно сказывается на здоровье сердца и сосудов, улучшает сон и поднимает настроение.

"Занятия спортом помогают бороться с плохим настроением и депрессией, так как во время тренировок вырабатывается гормон счастья серотонин", — подчеркнул врач в интервью "Ленте.ру".

Во время быстрой ходьбы нужно следить за своим состоянием. В случае, если у человека началась одышка и усилилось сердцебиение, следует замедлить шаг. Тем, кто чувствует в себе достаточно сил, чтобы увеличить нагрузку, рекомендуется шагать в гору. Также Соколов сказал, что сочетание быстрой ходьбы с плаванием ещё благотворнее влияет на организм.