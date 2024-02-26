Дожить до 100 лет — легко! Просто на завтрак нужно есть это

Диетолог Павлова рассказала, что есть на завтрак, чтобы продлить жизнь

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Куринные яйца представляют собой идеальный выбор для начала дня, обеспечивая не только отличное насыщение и долгое чувство сытости, но и принося важные витамины и антиоксиданты.

Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Рекомендуется их варить для достижения максимальной пользы, как утверждает диетолог Зухра Павлова.

Исследования, проведенные с участием добровольцев, подтвердили, что употребление куриных яиц на завтрак способствует улучшению состояния сердца и сосудов, а также помогает в процессе похудения.

Эксперт подчеркивает, что положительное воздействие на организм оказывают именно цельные яйца, а не только белок.

Важно помнить, что желтки содержат соединения, благотворно влияющие на метаболизм и иммунную систему.

В целом, куриные яйца являются одним из наилучших источников животного белка. Рекомендуется употреблять их на завтрак несколько раз в неделю, от двух до пяти порций.