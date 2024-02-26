Куринные яйца представляют собой идеальный выбор для начала дня, обеспечивая не только отличное насыщение и долгое чувство сытости, но и принося важные витамины и антиоксиданты.
Рекомендуется их варить для достижения максимальной пользы, как утверждает диетолог Зухра Павлова.
Исследования, проведенные с участием добровольцев, подтвердили, что употребление куриных яиц на завтрак способствует улучшению состояния сердца и сосудов, а также помогает в процессе похудения.
Эксперт подчеркивает, что положительное воздействие на организм оказывают именно цельные яйца, а не только белок.
Важно помнить, что желтки содержат соединения, благотворно влияющие на метаболизм и иммунную систему.
В целом, куриные яйца являются одним из наилучших источников животного белка. Рекомендуется употреблять их на завтрак несколько раз в неделю, от двух до пяти порций.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.