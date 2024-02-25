Глаза — зеркало здоровья: почему взгляд может рассказать о раке

Врачи рассказали, что пожелтевшие белки глаз говорят о раке печени

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты выявили признак, который может помочь определить, страдает ли человек раком, достаточно внимательно рассмотрев его глаза. Исследования показывают, что рак печени можно обнаружить, обратив внимание на цвет белков глаз — они могут приобрести желтоватый оттенок.

Фото: "Eye" by SamJUK is licensed under CC BY 2.0.

Также следует обращать внимание на усталый вид человека, что может являться еще одним сигналом тревоги. Важно отметить, что эти признаки также могут свидетельствовать о желтухе. Среди других распространенных симптомов рака следует упомянуть быструю потерю веса, потерю аппетита, общее ухудшение самочувствия, боли в животе и постоянную усталость.

Факторы риска могут включать нездоровые привычки, такие как ожирение, недоедание, употребление алкоголя и курение. Для профилактики рекомендуется придерживаться сбалансированного питания, регулярно заниматься спортом, проходить периодические медицинские осмотры, следить за качеством сна и уровнем стресса.