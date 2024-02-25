Глаза — зеркало здоровья: почему взгляд может рассказать о раке

Эксперты выявили признак, который может помочь определить, страдает ли человек раком, достаточно внимательно рассмотрев его глаза. Исследования показывают, что рак печени можно обнаружить, обратив внимание на цвет белков глаз — они могут приобрести желтоватый оттенок.
Также следует обращать внимание на усталый вид человека, что может являться еще одним сигналом тревоги. Важно отметить, что эти признаки также могут свидетельствовать о желтухе. Среди других распространенных симптомов рака следует упомянуть быструю потерю веса, потерю аппетита, общее ухудшение самочувствия, боли в животе и постоянную усталость.
Факторы риска могут включать нездоровые привычки, такие как ожирение, недоедание, употребление алкоголя и курение. Для профилактики рекомендуется придерживаться сбалансированного питания, регулярно заниматься спортом, проходить периодические медицинские осмотры, следить за качеством сна и уровнем стресса.
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