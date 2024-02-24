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Ранняя седина: как избежать преждевременного старения и сохранить шикарные волосы

Хирург Балви рассказал россиянам, как предотвратить раннее появление седых волос

1:05
Здоровье

Хирург Абдулазиз Балви специалист по пересадке волос, раскрыл секреты того, как замедлить процесс старения и предотвратить появление седины. Контроль над уровнем определенных витаминов в организме может значительно влиять на этот процесс.

Хирург Балви рассказал россиянам, как предотвратить раннее появление седых волос
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Появление первых серебристых прядей связано с естественным процессом старения и может начаться уже в 20 лет, продолжаясь до 50. Сохранение естественного цвета волос до старости считается редкостью. Трихолог Джейн Мартинс советует вести здоровый образ жизни и избегать дефицита витаминов группы B.

Уменьшить риск появления седины можно, обеспечив организм витаминами D3 и B12. Косметолог Елена Филлипова рекомендует включить в рацион питания продукты, богатые Омега-3, Омега-6, цинком, медью, инозитолом, железом, йодом, хромом, фолиевой кислотой и кальцием.

Также важно поддерживать необходимый уровень увлажнения волосяных луковиц, поэтому важно не забывать о достаточном потреблении жидкости.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Сыч Антонина
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