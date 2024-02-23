Будущее кардиостимуляции: уникальное устройство от исследователей Чикагского университета

Чикагские ученые создали ультратонкий кардиостимулятор

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Группа исследователей из Чикагского университета создала новый ультратонкий кардиостимулятор, который имеет потенциал для регулирования работы сердечно-сосудистой и нервной систем организма.

Фото: commons.wikimedia.org by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam is licensed under public domain

На сегодняшний день миллионы людей пользуются кардиостимуляторами. Ученые утверждают, что новое устройство будет более компактным, удобным и надежным.

Устройство работает под воздействием света, что позволяет избежать использования подвижных частей или проводов, которые могут выйти из строя. Оно состоит из двух слоев кремниевого материала, которые реагируют на свет, создавая электрический заряд. Верхний слой обладает множеством крошечных отверстий, называемых нанопорами, которые концентрируют электричество и предотвращают его распространение.

Мембрана устройства очень тонкая — всего 1 микрометр, что в 100 раз тоньше человеческого волоса. Площадь ее поверхности составляет несколько квадратных сантиметров, а вес — менее 1/50 грамма (в сравнении с современными кардиостимуляторами, вес которых составляет не менее пяти граммов).

Разработчики отмечают, что более легкие устройства обычно более удобны для пациентов.

Интересно, что по истечении срока службы устройство растворяется в организме, образуя нетоксичные соединения, что позволяет избежать необходимости дополнительной операции по его удалению.

Первые испытания устройства были проведены на сердце свиньи, и в будущем планируется адаптация разработки для использования у людей.