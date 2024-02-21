Это самые настоящие провокаторы сердечной аритмии: заявили врачи

Диетолог Редина назвала продукты, которые провоцируют сердечную аритмию

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сердечная аритмия представляет собой нарушение нормального ритма и частоты сокращений сердца. Ее возникновение может быть связано с употреблением различных продуктов и напитков, некоторые из которых являются обычными компонентами ежедневного рациона. Врач-диетолог Ольга Редина поделилась подробностями об этом.

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Кофе и другие напитки, содержащие кофеин, стоят на первом месте среди потенциальных провокаторов сердечной аритмии, сказала Редина. Кофеин обладает стимулирующим эффектом, который может увеличить активность сердца и изменить его ритм. Врач предупредила, что людям с предварительно установленными сердечно-сосудистыми проблемами следует ограничивать потребление напитков с кофеином.

Энергетические напитки также могут вызывать сердечную аритмию из-за высокого содержания кофеина и других стимулирующих веществ, добавила диетолог.

Употребление алкоголя также может быть опасным для сердца, отметила специалист. Потребление алкоголя чаще трех раз в неделю и в больших количествах может нарушить ритм сердца.

Шоколад также может вызвать сердечную аритмию, однако, по словам диетолога, это может произойти только у людей с уже существующими сердечными заболеваниями.

Богатая жирами и специями пища может вызывать рефлюкс кислоты в пищеводе, что в свою очередь может привести к раздражению нервных окончаний, стимуляции сердца и развитию аритмии.

По мнению Редины, если у человека наблюдается учащенное сердцебиение после употребления определенных продуктов, необходимо пройти обследование и скорректировать диету, чтобы избежать серьезных сердечных проблем.