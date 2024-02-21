Это самые настоящие провокаторы сердечной аритмии: заявили врачи

Сердечная аритмия представляет собой нарушение нормального ритма и частоты сокращений сердца. Ее возникновение может быть связано с употреблением различных продуктов и напитков, некоторые из которых являются обычными компонентами ежедневного рациона. Врач-диетолог Ольга Редина поделилась подробностями об этом.
Кофе и другие напитки, содержащие кофеин, стоят на первом месте среди потенциальных провокаторов сердечной аритмии, сказала Редина. Кофеин обладает стимулирующим эффектом, который может увеличить активность сердца и изменить его ритм. Врач предупредила, что людям с предварительно установленными сердечно-сосудистыми проблемами следует ограничивать потребление напитков с кофеином.
Энергетические напитки также могут вызывать сердечную аритмию из-за высокого содержания кофеина и других стимулирующих веществ, добавила диетолог.
Употребление алкоголя также может быть опасным для сердца, отметила специалист. Потребление алкоголя чаще трех раз в неделю и в больших количествах может нарушить ритм сердца.
Шоколад также может вызвать сердечную аритмию, однако, по словам диетолога, это может произойти только у людей с уже существующими сердечными заболеваниями.
Богатая жирами и специями пища может вызывать рефлюкс кислоты в пищеводе, что в свою очередь может привести к раздражению нервных окончаний, стимуляции сердца и развитию аритмии.
По мнению Редины, если у человека наблюдается учащенное сердцебиение после употребления определенных продуктов, необходимо пройти обследование и скорректировать диету, чтобы избежать серьезных сердечных проблем.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.