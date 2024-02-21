Красное вино постоянно вызывает головную боль? Почему так происходит

Биолог Баранова объяснила, почему от красного вина болит голова

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Биолог Анча Баранова объяснила причину возникновения головной боли после употребления красного вина. Для многих даже один бокал может спровоцировать этот процесс. Эксперты выдвигают различные гипотезы.

Фото: Openverse by alexbrn is licensed under CC BY 2.0

Одни полагают, что причина кроется в сульфитах — консервантах, применяемых при производстве. Другие связывают это с гистамином, который образуется в процессе брожения. Однако эта теория оспаривается, поскольку эти вещества также содержатся в сыре, квашеной капусте и молочных продуктах, но не вызывают головную боль.

Баранова утверждает, что основной виновник — кверцетин и его глюкуроновые производные. Сами по себе они полезны, однако в сочетании со спиртными напитками они тормозят фермент ALDH2, ответственный за обработку ацетальдегида. Это приводит к его накоплению в организме и, как следствие, к головной боли.

Теория Барановой пока не была подтверждена на людях, но скоро будут проведены соответствующие тесты. В ходе эксперимента добровольцам предложат употребить вино с определенным содержанием кверцетина, в то время как в контрольной группе будут использованы другие напитки. Эта работа крайне важна, учитывая, что кверцетин содержится также в чае и репчатом луке.