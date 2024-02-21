Подумайте о раке заранее: какие продукты помогают в профилактике страшных онкологий

Онколог Магомед Сулиманов сообщил россиянам о продуктах, которые могут предотвращать развитие злокачественных опухолей.
Исследования показывают, что определенные компоненты в некоторых растительных продуктах могут снижать воспалительные процессы в организме, что в свою очередь способствует профилактике рака.
Рекомендуется уделить особое внимание свежим овощам, зелени, нежирному мясу птицы и качественной рыбе, богатой омега-3 жирными кислотами. Растительные продукты обогатят организм антиоксидантами, витаминами и минералами.
Помимо правильного питания, доктор Сулиманов советует избегать вредных привычек, вести здоровый образ жизни, следить за качеством сна и включить регулярные физические упражнения. Например, курение считается особенно опасным и может увеличить риск развития более чем десяти различных видов рака.
"Это может включать рак легких, гортани, пищевода, печени, поджелудочной железы, лейкемию, рак почек и другие формы рака", — добавил специалист.
Также имеются опасения относительно избыточного воздействия солнечных лучей.
"Активное ультрафиолетовое излучение, особенно летом, может очень агрессивно воздействовать на здоровые клетки, вызывая их повреждение и способствуя развитию различных форм рака кожи", — подчеркнул онколог.
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