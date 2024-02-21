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Магний в питании: раскрыта правда о его правильном восполнении. Миф обывателей опровергли медики

Врачи опровергли миф о шансе на восполнение дефицита магния лишь за счёт питания

0:49
Здоровье

Главврач МЕДСИ Клинической больницы № 1 Татьяна Шаповаленко и врач-терапевт Елена Коршун опровергли распространённое заблуждение о возможности полного восполнения дефицита магния за счет питания. Они подчеркнули, что несмотря на то, что определённый уровень магния можно поддерживать с помощью продуктов, невозможно полностью компенсировать его недостаток.

Врачи опровергли миф о шансе на восполнение дефицита магния лишь за счёт питания
Фото: openverse.org by DBduo Photography is licensed under CC BY-SA 2.0.

Татьяна Шаповаленко отметила, что лишь 35% магния, присутствующего в пище, усваивается организмом. Это означает, что для восполнения дефицита этого элемента необходимо потреблять значительное количество продуктов, богатых магнием.

Важно также обратить внимание на состояние желудка и обмена веществ у человека, поскольку наличие проблем в этих областях может помешать правильному усвоению магния.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Лебедь Дмитрий
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Специалист Крамерова Алла
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