Магний в питании: раскрыта правда о его правильном восполнении. Миф обывателей опровергли медики

Врачи опровергли миф о шансе на восполнение дефицита магния лишь за счёт питания

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главврач МЕДСИ Клинической больницы № 1 Татьяна Шаповаленко и врач-терапевт Елена Коршун опровергли распространённое заблуждение о возможности полного восполнения дефицита магния за счет питания. Они подчеркнули, что несмотря на то, что определённый уровень магния можно поддерживать с помощью продуктов, невозможно полностью компенсировать его недостаток.

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Татьяна Шаповаленко отметила, что лишь 35% магния, присутствующего в пище, усваивается организмом. Это означает, что для восполнения дефицита этого элемента необходимо потреблять значительное количество продуктов, богатых магнием.

Важно также обратить внимание на состояние желудка и обмена веществ у человека, поскольку наличие проблем в этих областях может помешать правильному усвоению магния.