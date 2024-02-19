Зимний сон без одежды: экспертные советы гинеколога для женского здоровья

Гинеколог Миланова сравнила пользу от сна без одежды и в пижаме

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российский врач-гинеколог Валентина Миланова сравнила пользу от сна без одежды и сна в пижаме в зимний период.

Фото: Openverse by Joi is licensed under CC BY 2.0

Согласно высказыванию специалиста, привычка засыпать голышом может оказать благоприятное влияние на женское здоровье, поскольку постоянное проветривание помогает снизить вероятность возникновения различных вагинальных инфекций. Более того, отсутствие одежды способствует лучшей терморегуляции всего организма.

Однако стоит отметить, что сон в пижаме не считается вредным для здоровья. Врач рекомендует выбирать пижамы из шелка, которые приятны на ощупь и способствуют поддержанию оптимального уровня влажности в интимной зоне. Кроме того, согласно гинекологу, плюсами одежды для сна является сохранение тепла.

По мнению специалиста, важно поддерживать постоянную температуру воздуха в спальне как зимой, так и летом — примерно на уровне 18-19°С. Это способствует максимальной защите от развития вагинальных инфекций и грибков.